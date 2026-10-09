Acum, angajatorul trebuie să-i plătească aproximativ 60.000 de euro, relatează index.hr.

Concediat după ce a alergat un maraton

Un angajat al unei companii din industria prelucrării metalelor se afla în concediu medical din cauza unei probleme la șold, dar acest lucru nu l-a împiedicat să participe la maratonul de la Rotterdam.

Când angajatorul a aflat, de pe rețelele sociale, despre performanța sportivă a angajatului, a decis să îl concedieze disciplinar, cu efect imediat. Compania a considerat că acesta și-a încălcat grav obligațiile de serviciu și a trădat încrederea angajatorului. Angajatul nu a fost însă de acord cu decizia și a contestat-o în instanță.

Medicul care îi supraveghea recuperarea știa că intenționa să alerge maratonul.

Instanța din Rotterdam a dat, în cele din urmă, dreptate angajatului. S-a dovedit că medicul de medicina muncii, care îi monitoriza recuperarea, știa că acesta plănuia să participe la maraton. Mai mult, medicul considera că activitatea fizică îl putea ajuta să se recupereze și aprobase creșterea treptată a efortului fizic.

Prin urmare, instanța a concluzionat că nu exista un motiv justificat pentru concedierea disciplinară cu efect imediat și că angajatorul s-a grăbit să ia această decizie.

Deși raportul de muncă a fost în cele din urmă încheiat, compania trebuie să îi plătească angajatului compensația legală pentru concediere, precum și despăgubiri suplimentare stabilite de instanță. În total, suma se ridică la aproximativ 60.000 de euro.