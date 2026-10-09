Compania a considerat absența nejustificată, iar cazul a declanșat un conflict sindical. Reprezentanții Fiom și CGIL cer explicații și solicită redeschiderea discuțiilor cu angajatorul pentru reanalizarea concedierii, scrie corriereadriatico.it.

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Liliana, care lucra de 11 ani la acea companie, afirmă că i-a cerut verbal superiorului său să amâne revenirea la serviciu. Potrivit sindicatului FIOM, această modalitate de solicitare ar fi folosită în mod obișnuit în cadrul companiei.

Cu toate acestea, după întoarcerea angajatei, conducerea i-a imputat o absență nemotivată în perioada 24 august – 1 septembrie. Măsura disciplinară a culminat cu concedierea femeii.

Pentru reprezentanții sindicali, unul dintre principalele aspecte care trebuie lămurite este schimbul de replici dintre Liliana și șeful de echipă, înainte ca femeia să-și prelungească șederea în România. Sindicaliștii vor să afle ce i-a comunicat angajata superiorului și ce răspuns a primit.

Potrivit FIOM, reconstituirea acestei discuții ar putea reprezenta un element esențial în soluționarea conflictului și ar trebui să preceadă analiza celorlalte aspecte ale cazului.

„Este esențial să se clarifice pe deplin comunicările dintre angajată și șeful de echipă”, a declarat Stefano Bona, secretarul general al filialei FIOM din Belluno.

Sindicatul cere ca reprezentanții companiei și cei ai angajaților să revină la masa negocierilor pentru a reanaliza decizia de concediere.

Grevă de două ore în semn de solidaritate

De la izbucnirea conflictului, CGIL a susținut că regulile trebuie respectate, însă sancțiunea aplicată trebuie analizată și în raport cu circumstanțele care au determinat absența.

În cazul Lilianei, prelungirea șederii în România a fost motivată de necesitatea de a-și îngriji mama, care suferea de cancer. Sindicaliștii cer ca situația familială a femeii să fie luată în considerare la reevaluarea concedierii, alături de clarificarea discuțiilor purtate cu superiorul său.

În ultimele zile, Fiom CGIL a organizat o grevă de două ore în semn de solidaritate cu angajata. Și colegii acesteia au participat la protestul declanșat în urma concedierii.

Denise Casanova, secretarul general al CGIL din Belluno, a anunțat că intenționează să ducă acest caz la nivelul național al organizației sindicale. De asemenea, aceasta vrea să îl contacteze din nou pe directorul general al companiei, Nocivelli, pentru a solicita clarificări și reluarea dialogului.

Deocamdată, sindicatele insistă asupra necesității unei analize complete a împrejurărilor în care a avut loc absența și a comunicării dintre angajată și conducerea companiei.