Decizia a stârnit nemulțumirea mai multor părinți, care consideră că sancțiunea a fost exagerată și cer reangajarea femeii, scrie People.

Cynthia Morgan a fost concediată la începutul acestei săptămâni, după ce i-a permis copilului să coboare din autobuz pentru a ajuta animalul.

Băiatul în vârstă de 10 ani era singurul elev aflat în autobuz în acel moment. După ce l-a lăsat pe copil la școală, șoferița a rămas alături de pisică.

Mama băiatului a povestit că fiul său ar fi suferit dacă nu ar fi putut interveni pentru a ajuta animalul.

„Ar fi fost devastat”, a declarat aceasta pentru Baltimore Sun.

Mama copilului a criticat și decizia de concediere, despre care spune că l-a afectat pe fiul său.

„Faptul că a fost concediată pentru un gest de bunătate îl afectează cu adevărat. Este de neiertat și crud”, a adăugat Taffy Thomas.

Cynthia Morgan, în vârstă de 67 de ani, a condus autobuze școlare pentru instituțiile publice de învățământ din comitatul Harford (HCPS) timp de 11 ani. Ea a declarat pentru WJZ că decizia de concediere a afectat-o profund.

Între timp, mai mulți părinți au contestat măsura luată împotriva șoferiței. O petiție prin care se solicită reangajarea acesteia a strâns aproape 800 de semnături până vineri, 9 octombrie.

Ce spune administrația școlară

Într-un comunicat transmis publicațiilor WJZ și Baltimore Sun, administrația școlară HCPS a precizat că siguranța elevilor reprezintă prioritatea sa principală și că deciziile privind certificarea personalului sunt luate în funcție de această responsabilitate.

„Siguranța elevilor rămâne prioritatea noastră principală, iar toate deciziile privind certificarea sunt luate ținând cont de această responsabilitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au explicat că deciziile privind acordarea sau retragerea certificării pot lua în considerare mai multe elemente, nu doar un singur incident.

„Deciziile privind acordarea sau retragerea certificării nu se bazează întotdeauna pe un singur factor, ci implică adesea analizarea mai multor circumstanțe și cerințe”, se arată în comunicat.