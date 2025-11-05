O femeie din SUA, păcălită de un român din Sălaj cu 283.000 de dolari. Cei doi ar fi avut o relație timp de trei ani

Un bărbat din Sălaj a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri, a anunţat IGPR.

Acţiunea a fost efectuată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău şi sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Bărbatul a falsificat extrase de cont

"Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2021-2024, un bărbat ar fi indus în eroare o femeie, din Statele Unite ale Americii, cu care ar fi avut o relaţie. Acesta i-ar fi prezentat mai multe informaţii nereale şi i-ar fi făcut diverse promisiuni, determinând-o să îi transfere, prin intermediul mai multor operaţiuni bancare, sume de bani ce ar fi însumat peste 283.000 de dolari americani, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ", se arată într-un comunicat transmis miercuri de IGPR.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar, în scopul susţinerii afirmaţiilor mincinoase.

În urma percheziţiei domiciliare au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri şi obiecte utile cauzei.

Astfel, în urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Operaţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

