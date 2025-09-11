Ploi puternice cu descărcări electrice în mai multe județe din țară. Meteorologii ANM au emis un Cod galben de vreme rea

Vremea
11-09-2025 | 10:22
oameni pe strada
Shutterstock

Meteorologii anunţă Cod galben de ploi însemnate cantitativ, până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20:00, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20, 40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40, 50 km/h, iar la munte de peste 60, 80 km/h”, a transmis ANM.

Citește și
ploaie, oameni pe strada
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03:00, a fost emisă avertizare cod galben.

„În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25, 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.

Sursa: News.ro

Etichete: ploi, cod galben, anm,

Dată publicare: 11-09-2025 10:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile încep să scadă, iar ploile și vântul apar în tot mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile încep să scadă, iar ploile și vântul apar în tot mai multe zone ale țării

Vremea rămâne caldă și joi, în special în sudul țării. Aversele apar în regiunile vestice și în ținuturile nordice, de asemenea, în centru și la munte, însă pe seară și la noapte ploile ajung și în celelalte zone.

Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei.

Cum va fi vremea în septembrie și prima parte din octombrie. Temperaturi și precipitații | HARTĂ
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie și prima parte din octombrie. Temperaturi și precipitații | HARTĂ

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28