Un copil de 11 ani din Sălaj, care suferă de epilepsie, este căutat în cinci județe. Poliția face apel la populație

13-09-2025 | 08:17
Este alertă în cinci județe, după mai bine de două săptămâni de la dispariția unui copil de 11 ani din Sălaj, care suferă de epilepsie.

Alexandra Clej

Autoritățile continuă căutările cu drone, camere cu termoviziune și câini de urmă. Vineri, au fost emise mesaje RO-Alert în Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare.

Băiatul are un metru 20 înălțime, păr șaten, tuns scurt și ochi căprui.

Persoanele care l-au văzut sau care pot oferi informații utile pentru găsirea copilului sunt rugate să sune la 112.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

