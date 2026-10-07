„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Compartimentul Sprijin Operativ, au desfăşurat o acţiune BLITZ pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, având ca scop prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere. Cu această ocazie, poliţiştii de frontieră au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în R. Moldova, condus de o cetăţeană moldoveancă, în vârstă de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia - R.Moldova. În urma verificărilor efectuate, autorităţile au descoperit, pe bancheta din spate, ascunsă în două perne, cantitatea de 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 660.000 de lei, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de provenienţă", se precizează într-un comunicat de presă, transmis miercuri de reprezentanţii ITPF Giurgiu, scrie Agerpres.

Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi a expertizării acestora.

În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru infracţiunea de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.