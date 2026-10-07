Există câteva metode prin care le poți conserva pentru a te bucura de beneficiile lor pe tot parcursul lunilor reci.

Cum se aleg prunele pentru conservare

Prunele care nu sunt încă bine coapte sunt cele mai potrivite pentru gătit sau pentru prepararea conservelor.

Prunele sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, iar coaja lor conține multe fibre. Sunt delicioase consumate ca atare, dar pot fi folosite și în numeroase preparate dulci sau sărate. Alegerea celor mai bune prune proaspete poate necesita puțină experiență. Primul pas este să verifici culoarea, fermitatea și mirosul fructelor. Evită prunele verzi, care nu sunt coapte, și alege-le pe cele cărnoase, cu o culoare uniformă, fără pete și fără riduri.

De asemenea, evită prunele zbârcite, cele cu coaja ruptă, zone moi, adâncituri sau răni apărute în timpul transportului. Aceste imperfecțiuni nu înseamnă neapărat că fructul nu mai poate fi consumat, însă pot indica faptul că și-a pierdut prospețimea și nu mai este la fel de gustos.

Când ții o prună în palmă, aceasta ar trebui să pară grea și să cedeze ușor atunci când o apeși. Prunele proaspete au un conținut ridicat de apă. Dacă fructul se simte prea ușor, este posibil ca apa să fi început să se evapore, ceea ce înseamnă că pruna nu mai este proaspătă. Aruncă prunele foarte moi, din care se scurge zeamă, deoarece acestea sunt fie prea coapte, fie deja alterate.

În cele din urmă, poți verifica și interiorul fructului. Pulpa trebuie să fie fermă, fără zone moi sau maronii și fără insecte, viermi, larve sau ouă.

Cum se păstrează prunele la congelator

În loc să aștepți până când este prea târziu și prunele se coc excesiv, poți să te gândești din timp să le congelezi. Cel mai bine este să le pregătești când fructele sunt încă puțin tari, deoarece după ce se coc complet, procesul devine mult mai dificil. Pregătirea durează ceva timp, dar merită.

Spală prunele în apă rece și îndepărtează codițele, dacă mai sunt atașate.

Taie fiecare prună de jur împrejur, de sus până jos, folosind un cuțit mic și ascuțit, exact ca atunci când tai un avocado.

Răsucește cele două jumătăți. Una dintre ele se va desprinde de sâmbure, în timp ce în cealaltă sâmburele va rămâne prins de pulpă. În cazul prunelor, pulpa se lipește de sâmbure, așa că va trebui să tai cu grijă în jurul acestuia pentru a-l îndepărta.

Așează bucățile de prune într-un singur strat, cu partea cu coajă în jos, pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pune tava în congelator.

După câteva ore, bucățile de prune vor fi suficient de tari pentru a putea fi transferate într-o pungă mare cu închidere etanșă, potrivită pentru congelator.

Între timp, repetă procesul cu restul prunelor.

Le poți folosi apoi pentru orice îți dorești, fie să le consumi ca atare, să le folosești pentru o plăcintă sau tartă, să faci gem sau să le pui într-un smoothie.

Cum se pun prunele la borcan

Conservarea prunelor la borcan este o metodă simplă prin care le poți păstra pentru a le folosi pe tot parcursul anului. Prunele pot fi conservate întregi sau tăiate în jumătăți, cu sâmburi sau fără, și pot fi puse în borcane în apă, suc de fructe sau sirop, în funcție de preferințe.

Poate părea surprinzător, dar prunele își păstrează foarte bine textura în timpul conservării.

Prunele pot fi conservate chiar și întregi, cu sâmburele lăsat în interior. Aceasta poate fi o variantă bună în cazul prunelor cu sâmburele greu de scos, care nu se desprinde ușor de pulpă. Totuși, dacă nu îndepărtezi sâmburii înainte de conservare, vei avea aceeași operațiune de făcut mai târziu, atunci când vei vrea să consumi fructele.

Dacă pui prunele întregi în borcane, înțeapă coaja în câteva locuri cu o scobitoare, o furculiță sau vârful unui cuțit. Astfel, coaja nu se va sparge în timpul procesului de conservare. Spațiul creat permite fructului să se dilate și ajută prunele să își păstreze mai bine forma în borcan.

În cazul prunelor cu sâmburele care se desprinde ușor de pulpă, este suficient să tai fructele în jumătate și să scoți sâmburele înainte de conservare. Indiferent dacă alegi să pui prunele întregi sau tăiate în jumătate, este important să folosești fructe bine coapte și proaspete.

Acestea trebuie să fie numai bune pentru consum, dulci și ușor moi, dar nu atât de moi încât să se zdrobească complet atunci când le strângi sau le muști. Cu alte cuvinte, prunele trebuie să fie coapte, dar nu prea coapte.

Prunele pot fi conservate după o scurtă preparare termică, sau prin metoda la rece, în care fructele sunt puse crude în borcane. În general, metoda preparată termic oferă o textură și o calitate mai bune, însă necesită ceva mai multă muncă.

Această metodă presupune opărirea sau gătirea parțială a prunelor înainte de a le pune în borcane. Prin încălzire, fructele pierd o parte din aerul din țesuturi, ceea ce ajută la prevenirea ridicării lor la suprafață și permite așezarea lor mai compactă în borcane. Dezavantajul este că trebuie să lucrezi cu fructele fierbinți, ceea ce poate fi puțin mai dificil decât în cazul fructelor crude.

Adu la fierbere lichidul folosit pentru conservare, fie că este vorba despre sirop, apă sau suc de fructe. Adaugă prunele, lasă amestecul să revină la fierbere și mai gătește fructele timp de 2 minute, apoi oprește focul.

Acoperă vasul și lasă prunele să stea timp de 20-30 de minute, astfel încât să se încălzească treptat și uniform. Apoi pune prunele fierbinți în borcane și completează cu lichidul fierbinte, lăsând aproximativ 1,3 cm de spațiu liber până la marginea borcanului.

Dacă vrei să conservi prunele fără preparare termică, pune direct în borcane prunele crude pregătite în prealabil. Le poți pune întregi, după ce ai înțepat coaja în câteva locuri, sau tăiate în jumătate și fără sâmburi.

Dezavantajul este că fructele se vor micșora considerabil în timpul conservării, astfel că borcanele pot rămâne parțial goale după procesare.

Cum se conservă prunele sub formă de compot

Pentru a conserva prunele sub formă de compot, urmează această rețetă.

Ingrediente:

• aproximativ 750 g de prune, tăiate în jumătate și fără sâmburi (sau aproximativ 600 g de prune și 150 g de mere)

• 1-3 linguri de zahăr sau zahăr brun

• 360 ml de apă

• 1 lingură de suc de lămâie, aproximativ 15 ml

• ½ linguriță de scorțișoară, aproximativ 1,5 g

• ½ linguriță de vanilie, aproximativ 2,5 ml

Pregătește compotul punând apa, zahărul și mirodeniile într-o oală. Când dă un clocot, adaugă sucul de lămâie și ajustează cantitatea de zahăr în funcție de preferințe.

Pregătește oala pentru conservare: umple-o cu cantitatea necesară de apă fierbinte și adu apa la punctul de fierbere lentă. Pune apă la încălzit într-o crăticioară mică, adaugă capacele și lasă-le să fiarbă ușor.

Într-o cratiță de dimensiune medie, pune prunele împreună cu restul ingredientelor și adu amestecul la foc mic, amestecând din când în când. Lasă-l să fiarbă ușor timp de 5 minute, apoi ia vasul de pe foc, acoperă-l și lasă-l deoparte.

Dacă borcanele sunt încă fierbinți după ce le-ai sterilizat, așează-le pe un prosop de bucătărie și umple-le pe rând cu compotul, folosind un polonic și o pâlnie pentru conserve. Lasă aproximativ 1,3 cm spațiu liber până la marginea borcanului.

Șterge marginea borcanului cu un prosop de hârtie curat, astfel încât să nu rămână compot sau suc pe aceasta.

După ce toate borcanele au fost umplute și închise, așază-le pe un prosop pus într-o oală cu apă. Adu apa din oală la punctul de fierbere și procesează borcanele timp de 30 de minute.

După expirarea celor 30 de minute, oprește focul și lasă borcanele în baia de apă încă 5 minute. Scoate cu grijă borcanele și așează-le pe un prosop de bucătărie și lasă-le să se răcească complet.

După 24 de ore, verifică dacă borcanele sunt închise etanș. Capacul nu trebuie să se miște în sus și în jos atunci când este apăsat în centru. Dacă un borcan nu s-a închis corespunzător, păstrează-l la frigider și consumă conținutul cât mai repede.

Etichetează borcanele și depozitează-le sau oferă-le cadou.

Ce dulcețuri să faci din prune

Dulceață de prune clasică

Ingrediente:

1 kg de prune fără sâmburi

500 g zahăr

1 lingură de suc de lămâie

1 plic de zahăr vanilat, opțional

Spală prunele, taie-le în jumătate și îndepărtează sâmburii. Pune-le într-o cratiță, adaugă zahărul și lasă-le aproximativ 1-2 ore, până când își lasă zeamă.

Pune cratița pe foc mediu și adaugă sucul de lămâie. Fierbe dulceața aproximativ 30-40 de minute, amestecând din când în când și îndepărtând spuma de la suprafață. Când dulceața de prune s-a îngroșat, oprește focul și pune-o în borcane curate și pregătite corespunzător.

Dulceață de prune cu scorțișoară

Ingrediente:

1 kg de prune fără sâmburi

400-500 g zahăr

1 baton de scorțișoară

1 lingură de suc de lămâie

Taie prunele în jumătate și pune-le într-o cratiță împreună cu zahărul. Lasă-le să stea aproximativ o oră, apoi adaugă batonul de scorțișoară și sucul de lămâie.

Fierbe amestecul la foc mic timp de 35-45 de minute, amestecând periodic. Când dulceața capătă consistența dorită, scoate batonul de scorțișoară și pune dulceața fierbinte în borcane curate. Închide borcanele și lasă-le să se răcească.

Dulceață de prune și piersici cu vanilie și scorțișoară

Ingrediente:

500 g de prune fără sâmburi

500 g piersici bine coapte

500 g zahăr

1 lămâie

1 păstaie de vanilie sau 1 linguriță de extract de vanilie

Pune prunele și piersicile tăiate într-o cratiță și adaugă zahărul. Lasă-le aproximativ o oră, pentru ca fructele să își lase zeama. Adaugă apoi sucul de la lămâie și vanilia.

Fierbe dulceața la foc mic timp de aproximativ 30-40 de minute, amestecând din când în când. Dacă vrei o textură mai fină, poți zdrobi ușor prunele cu o lingură în timpul fierberii. Când dulceața s-a îngroșat suficient, pune-o în borcane curate și închide-le.

De ce să folosești prunele la țuică

Prunele sunt perfecte și pentru a face țuică, datorită conținutului ridicat de zaharuri naturale, care se transformă în alcool în timpul fermentării. Alege prune coapte pentru o țuică bună. Poți folosi prune foarte coapte sau pe cele care au căzut deja din pom. Ai grijă să nu aibă mucegai sau semne de putrezire. Fructele alterate pot să afecteze fermentația și calitatea produsului final.