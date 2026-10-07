El arată că se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume dar ceea ce caută sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România. Premierul desemnat mai spune că va ţine cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa, iar rolul său este să le unească într-un program realist, relatează News.ro.

”Zilele acestea elaborăm programul de guvernare şi mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce aşteaptă oamenii de la un guvern? Vor să ştie că banii lor sunt cheltuiţi cu rost şi corect, că pot face faţă preţurilor şi că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu aşteaptă calendarul politic”, spune Luca Niculescu pe Facebook.

El arată că ”printre preocupările principale se află creşterea economică, protecţia puterii de cumpărare şi măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. ”Trebuie să găsim răspunsuri la problema preţurilor la energie”, mai afirmă premierul desemnat.

Potrivit lui Luca Niculescu, ”grija faţă de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public şi atenţie la felul în care este cheltuit”.

”Un stat care îşi respectă cetăţenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcţionează şi să corectăm ceea ce nu funcţionează. Voi ţine cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuţii”, menţionează premierul desemnat în mesaj.

Luca Niculescu are 10 zile pentru formarea Guvernului și obținerea voturilor din Parlament

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la finalul şedinţei conducerii PSD, că le-a cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe premierul desemnat, Luca Niculescu.

El a precizat că PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie politică fără fundamente solide şi a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică şi socială a lui Niculescu şi dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Grindeanu a dat asigurări că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva iar acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate.