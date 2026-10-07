Cele mai recente prognoze indică ploi abundente în anumite regiuni și destul de puțină zăpadă.

Iarna 2026-2027 este influențată de unul dintre cele mai puternice episoade El Nino prognozate în ultimele decenii. Organizația Meteorologică Mondială (WMO) estimează că fenomenul va continua până în februarie 2027, iar probabilitatea ca acesta să persiste pe durata iernii este de aproape 100%, notează Severe Weather Europe.

O iarnă mai caldă în cea mai mare parte a Europei

Potrivit celei mai recente actualizări publicate de Severe Weather Europe, prognozele pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie indică temperaturi peste medie în cea mai mare parte a continentului.

Analiza arată că circulația vestică dominantă favorizează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a Europei. Acest scenariu este legat de dezvoltarea unui regim de presiune care ar permite Atlanticului să trimită mai frecvent mase de aer mai calde către Europa.

Cu alte cuvinte, media întregii ierni ar putea fi mai blândă decât normalul, chiar dacă acest lucru nu exclude deloc perioade de iarnă autentică.

Nu înseamnă că Europa scapă de zăpadă

Unul dintre cele mai importante aspecte ale prognozei este diferența dintre precipitații și ninsoare.

Severe Weather Europe estimează precipitații peste normal în mai multe regiuni ale continentului, însă precizează că nu înseamnă automat mai multă zăpadă. Pentru ninsoare este nevoie și de suficient aer rece. Astfel, zonele joase din mare parte a Europei ar putea avea mai des ploaie sau precipitații mixte, în timp ce regiunile nordice și munții vor avea condiții mai bune pentru zăpadă.

Cele mai recente modele analizate de Severe Weather Europe indică mai puțină zăpadă decât media în cea mai mare parte a Europei, cu excepții în nordul și nord-estul continentului și în zonele montane înalte.

Dacă prognoza actuală se confirmă, nordul Europei ar putea avea un sezon mai favorabil pentru zăpadă decât restul continentului.

Vortexul polar, marele „joker” al iernii

Un element care ar putea schimba scenariul este vortexul polar. Cele mai recente prognoze analizate indică o posibilă slăbire a vortexului polar spre sfârșitul lunii decembrie și în mijlocul iernii. O astfel de evoluție poate favoriza, în anumite situații, coborârea aerului rece către latitudini mai sudice.

Asta ar putea deschide calea unor episoade reci și ninsori importante, inclusiv în regiuni care, la nivelul mediei sezoniere, sunt prognozate cu temperaturi peste normal.

Modelele sezoniere trebuie însă interpretate cu prudență. ECMWF explică faptul că prognozele sezoniere oferă informații despre probabilitatea unor condiții „peste normal”, „normale” sau „sub normal”, nu despre vremea exactă dintr-o anumită zi. Sistemul european oferă prognoze pe mai multe luni și este actualizat periodic.

Prin urmare, nu este exclusă o iarnă cu ninsori și episoade de ger în Europa, chiar dacă semnalul actual indică temperaturi medii mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a continentului.