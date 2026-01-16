Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei

16-01-2026 | 20:16
Donald Trump, Groenlanda
Shutterstock

Senatoarea republicană americană Lisa Murkowski a amenințat vineri că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele SUA, Donald Trump, să își ducă la îndeplinire amenințările privind preluarea Groenlandei.

autor
Vlad Dobrea

Vorbind cu jurnaliștii la Copenhaga, după ce a participat la o delegație bipartizană de parlamentari americani care s-au întâlnit cu oficiali danezi și groenlandezi, Murkowski – senatoare din Alaska și critic frecvent al președintelui – a spus că este „un mesaj important pentru oamenii Regatului Danemarcei să înțeleagă” că SUA au trei ramuri ale puterii, scrie Politico

„În Congres, avem la dispoziție instrumente, în baza autorității noastre constituționale, care se referă în mod specific la puterea asupra bugetului, prin mecanismele de alocare a fondurilor”, a declarat ea, făcând referire la controlul Congresului asupra cheltuielilor federale. Ea a adăugat că Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, ar trebui privită ca un „aliat”, nu ca un „activ”.

Senatorul democrat Chris Coons din Delaware, care a participat de asemenea la vizita delegației de congresmeni și senatori, a spus că va continua demersurile legislative pentru a limita puterea lui Trump de a acționa unilateral.

Citește și
chinezoaica
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

Un grup bipartizan de parlamentari americani a introdus săptămâna aceasta un proiect de lege menit să împiedice Washingtonul să invadeze un stat membru NATO. (Groenlanda, ca teritoriu danez, face parte din Alianța Atlantică.) Congresul poate forța voturi pentru limitarea prerogativelor prezidențiale în materie de război, însă încercările recente de a-l tempera pe Trump nu au avut succes. Chiar dacă o astfel de lege ar fi adoptată, Casa Albă a susținut că orice asemenea măsură ar fi neconstituțională.

Coons a contestat și argumentele lui Trump privind Groenlanda din perspectiva securității naționale.

„Există amenințări reale și urgente la adresa securității Groenlandei din partea Chinei și Rusiei?”, a spus Coons. „Nu, nu astăzi.”

Trump a invocat prezența navelor de război rusești și chineze în Arctica drept argument pentru preluarea controlului asupra Groenlandei. Coons a spus că aceste afirmații sunt „retorică”, nu „realitate”.

Amenințările președintelui au declanșat o criză diplomatică transatlantică în toată regula. Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, s-au întâlnit la începutul acestei săptămâni, la Casa Albă, cu vicepreședintele SUA JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, pentru a discuta situația, în timp ce mai multe state europene s-au grăbit să trimită trupe în teritoriul arctic.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat după summitul Vance–Rubio că președintele rămâne concentrat pe ideea de a dobândi Groenlanda.

Trump a avertizat vineri că „ar putea impune tarife vamale țărilor care nu sunt de acord cu chestiunea Groenlandei”.

Sursa: Politico

