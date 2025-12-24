141 de milioane de lei, despăgubiri necesare pentru construirea Magistralei 4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul

Stiri Economice
24-12-2025 | 07:28
Metrou M4

Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.

autor
Cristian Matei

Măsura a fost luată conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, citat de Agerpres, despăgubirile se ridică la peste 141 de milioane de lei pentru un număr de 118 imobile proprietate privată, în suprafaţă totală de peste 110.000 metri pătraţi.

Traseul noii linii de metrou M 4 va avea 14 staţii, care vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 12 kilometri, între staţia Gara de Nord 2 şi staţia Gara Progresul şi va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5, precum şi al comunei Jilava din judeţul Ilfov, se arată în comunicatul Executivului.

Tot mai mulți români vor să afle ora nașterii pentru a ști ce le rezervă astrele. Un spital a introdus o „taxă de astrogramă”

Sursa: Agerpres

24-12-2025

