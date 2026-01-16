Eurostat: Turismul european a atins un record în 2025. Cum stă România la acest capitol

Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Datele indică un avans de 2%, sau 61,5 milioane, comparativ cu 2024.

În 2025, comparativ cu 2024, numărul nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică a crescut în aproape toate statele membre UE, scăderi reduse înregistrându-se în Romania (1%) şi Irlanda (2%). Cea mai mare creştere a fost în Malta (10%), Polonia (7%) şi Letonia (6%).

Majorarea numărului de nopţi a fost determinată în special de creşterea numărului nopţilor vizitatorilor internaţionali (46,1 milioane), în timp ce numărul nopţilor petrecute de oaspeţii interni a crescut într-un ritm mai lent (15,4 milioane). Per total, numărul nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a fost relativ echilibrat între vizitatorii internaţionali (49%) şi oaspeţii interni (51%).

Aproape două treimi (63%) din totalul nopţilor petrecute de turişti în Uniunea Europeană au fost în hoteluri şi structuri de cazare similare, 24% în facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, cum ar fi apartamentele închiriate, şi 13% în campinguri. A

