Eurostat: Turismul european a atins un record în 2025. Cum stă România la acest capitol

16-01-2026 | 20:08
oameni in aeroport
Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Mihaela Ivăncică

Datele indică un avans de 2%, sau 61,5 milioane, comparativ cu 2024.

În 2025, comparativ cu 2024, numărul nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică a crescut în aproape toate statele membre UE, scăderi reduse înregistrându-se în Romania (1%) şi Irlanda (2%). Cea mai mare creştere a fost în Malta (10%), Polonia (7%) şi Letonia (6%).

Majorarea numărului de nopţi a fost determinată în special de creşterea numărului nopţilor vizitatorilor internaţionali (46,1 milioane), în timp ce numărul nopţilor petrecute de oaspeţii interni a crescut într-un ritm mai lent (15,4 milioane). Per total, numărul nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a fost relativ echilibrat între vizitatorii internaţionali (49%) şi oaspeţii interni (51%).

Aproape două treimi (63%) din totalul nopţilor petrecute de turişti în Uniunea Europeană au fost în hoteluri şi structuri de cazare similare, 24% în facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, cum ar fi apartamentele închiriate, şi 13% în campinguri. A

