Armata Română cere despăgubiri de 40 de milioane de euro unui gigant turc

Stiri Diverse
16-01-2026 | 16:09
blindat cobra
Otokar

Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei turce Otokar pentru întârzierea livrării unor vehicule. Romtehnica și Otokar au încheiat în 2024 un contract pentru furnizare a 1.059 de blindate.

autor
Cristian Anton

Compania Națională Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MapN) și care acționează ca interfață între industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia, a cerut producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, acuzând livrarea întârziată a unor vehicule, scrie Profit.

Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubiri către Otokar, în timp ce compania turcă s-a adresat justiției pentru anularea acestora, dar va efectua totuși plata datorată, mai indică sursa citată.

Producătorul global de sisteme terestre Otokar şi CN Romtehnica SA au semnat în noiembrie 2024 un contract multianual în valoare de 4,26 miliarde de lei (aproximativ 857 milioane de euro, fără TVA) pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip uşor COBRA II către MApN.

Conform contractului, cea mai mare parte din autovehiculele COBRA II 4x4 vor fi fabricate local, în România.

Citește și
tancuri, exercitiu militar
Bloomberg: Germania vrea să comande 3.500 de tancuri și vehicule blindate, pentru a consolida brigăzile NATO

Livrările erau planificate să fie finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025. Romtehnica a reclamat neîndeplinerea obiectivelor intermediare pentru pregătirile locale de producție în timp util, pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România. A acuzat, de asemenea, și livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot fabricat la Otokar.

Grupul Koc asigură 8% din PIB-ul Turciei

Conform contractului, primele 278 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor COBRA II vor fi produse în Turcia, iar celelalte 781 vor fi fabricate în România.

Otokar, care se numără printre furnizorii de autovehicule militare ai NATO și ai Organizației Națiunilor Unite încă din anii 1980, are mai mult de 33.000 de autovehicule militare în inventarul a peste 60 de utilizatori din mai mult de 40 de țări.

Otokar face parte din Koç Group (BIST: KCHOL), unul dintre cele mai mari și mai de succes grupuri din Turcia și din regiune, cu aproape 90 de companii, aproape 120.000 de angajați și peste 10.000 de dealeri, agenții și servicii post-vânzare.

Veniturile combinate ale grupului reprezintă aproape 8 % din PIB-ul Turciei, în timp ce volumul exporturilor sale se ridică la 7 % din volumul total al exporturilor Turciei.

Guvernul a dat undă verde pentru achiziția a peste 1.000 de blindate ușoare pentru Forțele Terestre

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mapn, contract, despagubiri, blindate, otokar,

Dată publicare: 16-01-2026 16:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155
Stiri externe
Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155

Germania și Regatul Unit au semnat un contract comun, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (61 de milioane de euro), pentru achiziționarea unor sisteme moderne de artilerie montate pe vehicule blindate, relatează Euronews.

Bloomberg: Germania vrea să comande 3.500 de tancuri și vehicule blindate, pentru a consolida brigăzile NATO
Stiri externe
Bloomberg: Germania vrea să comande 3.500 de tancuri și vehicule blindate, pentru a consolida brigăzile NATO

Germania analizează posibilitatea achiziționării a până la 2.500 de vehicule blindate de luptă și 1.000 de tancuri de luptă Leopard 2, ca parte a unui efort comun european de consolidare a apărării NATO împotriva amenințării ruse, scrie Bloomberg.

România cumpără blindate de 1 miliard de euro de la Otokar. Ce prevede contractul încheiat de MApN
Stiri Diverse
România cumpără blindate de 1 miliard de euro de la Otokar. Ce prevede contractul încheiat de MApN

România va cumpăra blindate ușoare COBRA II în valoare de peste 1 miliard de euro de la compania turcească Otokar. Potrivit contractului, cea mai mare parte din cele 1.059 de blindate vor fi fabricate în România.

 

Coreenii de la Hanwha vor construi în România o fabrică de vehicule blindate. Vom produce cel mai avansat IFV din lume
Stiri Diverse
Coreenii de la Hanwha vor construi în România o fabrică de vehicule blindate. Vom produce cel mai avansat IFV din lume

Hanwha Aerospace, companie industrială aerospaţială cu sediul în Coreea de Sud, va demara la începutul anului viitor construcţia în România a unei fabrici de vehicule blindate, pentru industria de apărare.

 

Turcia prezintă o mașină de luptă de 15 tone fără echipaj, dotată cu inteligență artificială
Stiri externe
Turcia prezintă o mașină de luptă de 15 tone fără echipaj, dotată cu inteligență artificială

Producătorul turc de vehicule militare Otokar și-a prezentat ultimele inovații în cadrul unei conferințe de presă susținute la facilitatea sa din Sakarya Arifiye, potrivit defenseromania.ro.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59