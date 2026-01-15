O fetiță din Târgu-Jiu, internată cu febră și dureri abdominale, a primit un diagnostic dur. A fost transferată la București

15-01-2026 | 21:03
O fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută, fiind transferată la un spital din Bucureşti.

Aura Trif

Fetiţa în vârstă de 8 ani a ajuns prima dată la Camera de Gardă Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în 8 ianuarie. Ea avea febră şi dureri abdominale, iar medicul de gardă a stabilit diagnosticul de viroză respiratorie şi colică abdominală.

După câteva zile a revenit la spital

”Ulterior, în data de 12.01.2026 (aproximativ ora 03:00), pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie cu cefalee şi vărsături şi, afirmativ, cu un traumatism cranian vechi de câteva zile. Medicul de gardă pediatrie a recomandat internarea, dar mama a solicitat un examen computer tomograf. Ca urmare, medicul de gardă a eliberat recomandare pentru efectuarea unui CT cerebral la UPU. Pacienta a primit recomandarea ca, după efectuarea investigaţiei Computer Tomograf, să revină la Pediatrie pentru internare. La UPU i s-a efectuat un examen Computer Tomograf cerebral, diagnosticul stabilit fiind cel de viroză respiratorie, rinosinuzită acută, sindrom dispeptic. A părăsit UPU cu reţetă şi recomandări. În aceeaşi zi, după-amiază, pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie, iar medicul de gardă, după consult şi pe baza simptomelor din acel moment, a suspicionat diagnosticul de meningo-encefalită acută şi a procedat la internarea pacientei”, au transmis, joi seară, oficialii spitalului din Târgu Jiu.

În timp ce se afla în Spitalul din Târgu Jiu, starea copilei s-a agravat. Medicii din Gorj au propus transferul, luând legătura cu Spitalul ”Victor Babeş” Bucureşti, cu Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, dar şi cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase ”Matei Balş” Bucureşti.

Spitalul „Matei Balş” a acceptat transferul fetiţei, care a fost dusă la Bucureşti cu o ambulanţă, pe cale rutieră, ea neputând fi preluată de un elicopter cu echipaj medical din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Jurnaliştii de la gorjonline.ro scriu că fetiţa este elevă la o şcoală din Târgu Jiu şi că reprezentanţii şcolii nu au constatat absenteism din motive de boală în rândul colegilor acesteia.

