Un angajat de la un restaurant KFC din Marea Britanie a primit aproape 80.000 de euro după ce a fost jignit de șeful său

Stiri externe
27-12-2025 | 18:51
kfc
Un angajat al unui KFC din sud-estul Londrei a primit aproape 80.000 de euro despăgubiri după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare, scrie BBC.

Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze în filiala KFC din West Wickham în ianuarie 2023.

La numai două luni de la angajare, cererea lui Ravichandran pentru concediu anual a fost respinsă, iar superiorul său, Kajan Theiventhiram, i-a spus unui coleg că va favoriza angajații tamili din Sri Lanka și s-a referit la reclamant ca la „acest sclav”

Ravichandran a fost concediat pe nedrept și a fost victima discriminării directe pe criterii rasiale, hărțuirii legate de rasă și a fost supus victimizării.

La câteva luni după ce a auzit comentariile, Ravichandran și-a dat demisia, însă nu a fost realizată nicio anchetă reală privind acuzațiile sale, a precizat tribunalul.

Angajatul s-a simțit „supărat și umilit” și că refuzul concediului a fost „semnificativ influențat” de rasa sa.

De asemenea, un judecător a acceptat declarația reclamantului potrivit căreia a fost obligat să muncească ore suplimentare din cauza „atitudinii părtinitoare rasial” a managerului său.

Tribunalul i-a acordat lui Ravichandran despăgubiri de 66.800 de lire sterline (echivalentul a 76.579 euro).

Sursa: BBC

