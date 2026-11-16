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Mai multe echipaje de urgență au fost trimise la fața locului, însă, din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată.

Surse din anchetă spun că victima locuia la o scară învecinată cu cea unde s-a petrecut tragedia. Și, potrivit martorilor, în același bloc ar fi locuit și fiica acesteia.

Oamenii legii au început o anchetă și iau în calcul toate ipotezele, inclusiv un gest extrem.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.