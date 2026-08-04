"La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Pompierii intervin cu şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, la faţa locului fiind şi Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spaţiilor interioare.



