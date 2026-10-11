Intervenţia poliţiştilor Secţiei 13 Poliţie, împreună cu poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, însoţiţi de un negociator şi de echipa de asalt, a avut loc sâmbătă la o adresă din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, după ce o femeie a anunţat că soţul său a ameninţat-o că vrea să îşi facă rău, familia temându-se pentru siguranţa acestuia, scrie News.ro.

„Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată, unde au constatat că bărbatul se afla în interiorul apartamentului şi refuza să deschidă uşa şi să coopereze cu forţele de ordine. Având în vedere indiciile privind riscul unei posibile autovătămări şi refuzul persoanei de a coopera, a fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, fiind mobilizate echipa de asalt şi de negociatori. Negociatorul a iniţiat dialogul cu bărbatul, în încercarea de a detensiona situaţia şi de a facilita o soluţionare în condiţii de siguranţă. Întrucât acesta a refuzat în continuare să deschidă uşa, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, s-a decis pătrunderea în locuinţă”, informează, duminică, ofoicialii Poliţiei Capitalei.

Bărbatul a fost împușcat cu muniție neletală

În momentul în care echipa de asalt a intrat în apartament, bărbatul a atacat cu un cuţit un poliţist aflat în prima linie a dispozitivului de intervenţie. Poliţiştii l-au somat, însă acesta a continuat să fie agitat.

Pentru a-l opri şi al imobiliza în condiţii de siguranţă un poliţist a folosit armamentul cu muniţie neletală, din cauciuc. Bărbatul a fost împuşcat, suferind leziuni în zona abdomenului.

„Ulterior, bărbatul a fost imobilizat, iar echipajul medical aflat la faţa locului i-a acordat de îndată primele îngrijiri medicale, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru evaluare şi tratament de specialitate. Potrivit informaţiilor medicale disponibile, leziunile suferite nu i-au pus viaţa în pericol, bărbatul aflându-se în afara oricărui pericol. După externare, urmează să fie internat într-o unitate medicală de specialitate”, menţionează sursa citată.

În urma atacului asupra poliţistului, pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.