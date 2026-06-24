"La data de 23 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 12 Poliţie au reţinut un tânăr, în vârstă de 20 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat", a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ancheta a pornit după ce poliţiştii au fost sesizaţi de către directorul unei şcoli gimnaziale din Sectorul 3, cu privire la faptul că, din incinta instituţiei, ar fi fost sustrase mai multe bunuri, în valoare de aproximativ 10.000 de lei.

"Cercetările şi investigaţiile efectuate de către poliţişti au condus către un tânăr, în vârstă de 20 de ani, bănuit de comiterea faptei. În cursul zilei de 23 iunie 2026, în urma activităţilor specifice efectuate, bănuitul a fost depistat şi a fost condus la sediul subunităţii, pentru audieri", au precizat poliţiştii.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, în noaptea de 20/21 iunie, tânărul ar fi pătruns în incinta şcolii, purtând o mască pentru a nu fi recunoscut, context în care ar fi sustras mai multe bunuri, printre care laptop-uri, monitoare, boxe portabile şi mai multe rechizite şi jocuri manuale pentru copii, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 10.000 de lei.

O parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate şi predate reprezentanţilor instituţiei.