„Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare ce alimentează imobilele situate pe Şoseaua Industriilor nr. 2V, bl. 2, sc A, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale în data de 3 iulie 2026, începând cu ora 20:39. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 190 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare", se arată într-un comunicat al companiei.

Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, ei trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Reţele are 2.323.728 clienţi, circa 24.483 km reţea şi 3.019 de angajaţi. Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României.