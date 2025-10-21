O fabrică deținută de statul român a fost vândută la licitație cu 1,7 milioane de euro. A fost prima de acest tip din România

21-10-2025 | 11:20
fabrica
AFP

Prima fabrică de seringi de unică folosinţă din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitaţie publică, cu preţul de 1.680.000 de euro.

Lorena Mihăilă

Astfel, foştii angajaţi şi-au primit integral salariile restante, cea mai mare sumă plătită fiind de 167.000 de lei.

Foşti angajaţi ai Sanevit au declarat, pentru Agerpres că recent şi-au primit salariile restante la care nu mai sperau după mai mult de un deceniu, iar sumele au fost achitate integral.

`Am fost anunţaţi recent că s-a vândut Sanevit şi ni s-a spus să mergem la sediul lichidatorului judiciar să dăm contul bancar pentru a ni se vira salariile restante. Eu am plecat din fabrică în 2013, după ce am lucrat mai mult de un an fără să fiu plătit. Nici nu mai speram că după atâţia ani vom mai primi ceva. Am fost surprins când am văzut că am primit salariile integrale, exact sumele de pe statul de plată de la vremea respectivă. Deşi nu au fost adăugate actualizări, dobânzi sau alte accesorii, suntem mulţumiţi că am fost plătiţi", a declarat un fost inginer.

1,5 milioane de lei salarii restante

Reprezentanţii lichidatorului judiciar au confirmat marţi, pentru că fabrica a fost vândută la licitaţie, după mai mulţi ani de încercări. Preţul de pornire a fost de 1.600.000 de euro, iar preţul plătit a fost de 1.680.000 de euro.

Conform lichidatorului judiciar, cumpărătorul este o companie din România, care nu şi-a precizat intenţiile legate de terenurile şi clădirile achiziţionate.

Lichidatorul judiciar a precizat că au fost plătiţi 40 de foşti angajaţi, unul singur care a fost pe statul de plată nefiind găsit până la această dată.

În total, sumele plătite pentru salariile restante s-au ridicat la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, unele persoane au avut de recuperat sume de câteva mii de lei, în timp ce suma cea mai mare a fost achitată unui fost membru din conducerea fabricii, care a încasat 167.000 de lei.

Fabrica era unică la mijlocul anilor 1990

Sanevit are un teren în suprafaţă de 30.245 de metri pătraţi, situat pe o arteră principală din cartierul Grădişte, din oraşul Arad, şi câteva clădiri construite, între care o hală de producţie de peste 14.000 de metri pătraţi.

Fabrica arădeană de seringi era unică la mijlocul anilor 1990 şi avea o capacitate anuală de producţie de 160 - 200 milioane de seringi şi 520 milioane de ace medicale. Totuşi, nu a lucrat niciodată la mai mult de 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit nu a mai produs nimic şi a rămas cu datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Ministerul Economiei, care a deţinut fabrica, a avut mai multe tentative de a o privatiza, însă nu au existat investitori interesaţi.

Tribunalul Arad a admis, în 2021, începerea procedurii falimentului şi dizolvarea fabricii Sanevit Arad.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-10-2025 11:20

