O nouă fabrică deschisă în România. Investiție de 125 de milioane de euro

15-10-2025 | 16:46
muncitori
Grupul german Stihl a inaugurat oficial prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, o investiţie de 125 de milioane de euro, realizată în doar un an şi jumătate.

Adrian Popovici

Noua fabrică este situată în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea şi are în prezent 145 de angajaţi. Ziua de miercuri a marcat şi începerea producţiei.

Certificată DGNB Gold pentru sustenabilitate, fabrica integrează tehnologii fotovoltaice şi geotermale, precum şi procese de producţie complet digitalizate, în linie cu principiile Industriei 4.0.

"Noua fabrică din Oradea extinde reţeaua noastră globală şi consolidează poziţia Stihl pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiţie esenţială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa", a declarat preşedintele Consiliului Consultativ şi al Consiliului de Supraveghere al Grupului STIHL, dr. Nikolas Stihl.

Construcţia a început în martie 2024 şi a fost finalizată în mai puţin de 18 luni. Fabrica îşi va creşte treptat capacitatea de producţie, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026.

Până în 2028, producţia este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii şi 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori. Iniţial, fabrica va produce suflante pe acumulatori şi pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include şi alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe şi alte unelte.

Noua unitate dispune de 47.000 de metri pătraţi de spaţiu operaţional, pe un teren cu o suprafaţă totală de 147.000 de metri pătraţi. Fabrica este dotată cu linii de producţie flexibile, multi-produs, şi cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate şi o eficienţă operaţională remarcabilă.

Tehnologia pe baterii a devenit un factor esenţial de creştere pentru companie. În prezent, mai mult de unul din patru produse Stihl vândute la nivel global este alimentat de acumulatori. Compania îşi propune să crească această pondere la aproximativ 35% până în 2027 şi la circa 80% până în 2035 - o dovadă clară a transformării accelerate din cadrul industriei.

