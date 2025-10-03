Autobuz mistuit de flăcări în Brăila, la câțiva pași de o stație de carburanți

Momente de panică vineri dimineață, în Brăila. Un autobuz a luat foc pe marginea străzii, cu doar câteva minute înainte să plece în cursă. Vehiculul urma să transporte o echipă de muncitori spre o fabrică din zonă.

În imaginile surprinse de un trecător se vede cum caroseria mașinii este înghițită de flăcări în doar câteva minute, iar o coloană de fum negru se ridică la zeci de metri înălțime.

Șoferul era singur în mașină când a izbucnit incendiul și a reușit să iasă la timp.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, mai ales că în apropiere se află o stație de carburanți și exista pericolul unei explozii. În final, flăcările uriașe au mistuit complet vehiculul.

Cauza incendiului ar fi fost un scurtcircuit la instalația electrică a mașinii, spun anchetatorii.

politia de frontiera
Descoperire de aproape 100.000 de euro într-un microbuz înmatriculat în Ucraina, în Satu Mare. Șoferul a fost amendat. FOTO
Vreme severă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Sursa: Pro TV

