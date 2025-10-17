O nouă răsturnare de situație. Combinatul din Hunedoara se închide definitiv, după ce angajații ar fi fost rechemați la muncă

17-10-2025 | 15:19
Arcelor Mittal Hunedoara
Agerpres

ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei.

Producţia la combinatul din Hunedoara s-a oprit pe 5 septembrie, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile, precizează sursa citată.

"În urma anunţului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina şi un potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii din Hunedoara. ArcelorMittal a avut mai multe interacţiuni cu aceste companii. Drept urmare, a fost evaluat în profunzime un nou model de afaceri bazat pe fluxul de oţel semifabricat de la ArcelorMittal Kryvyi Rih la Hunedoara, care să permită reluarea operaţiunilor de laminare. După o analiză atentă efectuată în ultimele săptămâni, conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil şi profitabil. Reluarea operaţiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi iresponsabilă faţă de angajaţi şi părţile interesate", se menţionează în comunicatul ArcelorMittal, conform Agerpres.

Compania arată că "fundamentele economice rămân nefavorabile" din cauza condiţiilor de piaţă foarte dificile, determinate de preţurile foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara Uniunii Europene.

"Sunt vremuri dificile pentru angajaţii ArcelorMittal Hunedoara şi pentru numeroasele persoane şi companii din regiune conectate la fabrica noastră. Deşi am analizat cu seriozitate şi amănunţit potenţialele alternative la închidere, perspectivele pentru ArcelorMittal Hunedoara sunt prea firave pentru a fi considerat un model de afaceri în care să se poată justifica investiţiile ulterioare. Ne concentrăm acum pe sprijinirea tuturor angajaţilor şi contractorilor în această perioadă", a declarat Sanjay Samaddar, CEO, ArcelorMittal Europe - Produse Lungi, citat în comunicatul de presă.

ArcelorMittal mai arată că a oferit angajaţilor un pachet îmbunătăţit de plecări voluntare pentru salariaţii care au contracte de muncă pe termen nedeterminat, precum şi plăţi compensatorii unui anumit grup de angajaţi cu contracte pe termen limitat şi "îşi menţine angajamentul de a sprijini toţi angajaţii pe parcursul acestei tranziţii".

Preşedintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean, anunţa, în 8 octombrie, că toţi cei 470 de angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara ar fi fost rechemaţi la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condiţiile în care sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oţel adus din Ucraina.

Potrivit lui Bordean, până la data de 1 noiembrie, angajaţii urmau să fie în şomaj tehnic şi plătiţi cu 75% din salariu, iar schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

"Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oţel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcţie de preţul energiei electrice şi cel al fierului vechi, se va deschide şi oţelăria electrică", a declarat la acea dată, pentru Agerpres, liderul sindical de la Siderurgistul.

Sursa: Agerpres

