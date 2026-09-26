Exemplarul are un motor de 1.500 de centimetri cubi și face parte din prima generație de „Broscuțe” echipată cu discuri de frână pe roțile din față, au transmis reprezentanții pe pagina de Facebook.

Potrivit RAR, actualul proprietar a cumpărat mașina de la un bărbat care o primise cadou de la sora sa, din Italia, și care o deținea încă de când era nouă.

Volkswagen Beetle este unul dintre cele mai cunoscute automobile din lume și a primit, de-a lungul timpului, numeroase denumiri, printre care Käfer, KdF-Wagen, Type 1, Beetle, Coccinelle și, în România, „Broscuță”.

Povestea mașinii a fost prezentată de RAR într-o postare dedicată exemplarului fotografiat la reprezentanța din București-Voluntari.