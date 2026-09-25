Compania a lansat şi o nouă generaţie de baterii şi o versiune modernizată a SUV-ului electric Galaxy E5, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Sistemul utilizează o infrastructură de încărcare de 2,2 megawaţi şi o baterie capabilă să accepte puteri foarte mari. În condiţii normale de temperatură, bateria poate ajunge de la 10% la 97% în 8 minute şi 40 de secunde.

"Vitezele actuale de încărcare se apropie deja de limita fizică, iar avantajele obţinute prin urmărirea unor viteze şi mai mari vor deveni din ce în ce mai mici", a declarat pentru Reuters Zhang Dewang, director în cadrul Geely.

Compania foloseşte inteligenţa artificială pentru siguranţa şi stabilitatea sistemului la asemenea puteri. Simulările realizate în cloud sunt combinate cu modele de învăţare profundă instalate direct pe automobil pentru monitorizarea stării bateriei, controlul temperaturii şi anticiparea eventualelor pericole.

Noua tehnologie reprezintă răspunsul Geely la concurenţa tot mai puternică din partea BYD. Aceasta a prezentat în acest an un sistem capabil să încarce bateria de la 10% la 97% în nouă minute şi intenţionează să construiască 90.000 de staţii de încărcare până în 2028, potrivit Deutsche Bank.

Competiţia are loc într-un moment dificil pentru piaţa chineză, unde vânzările de vehicule electrice au scăzut timp de 11 luni consecutive până în august. Producătorii încearcă acum să atragă cumpărătorii prin sisteme de conducere inteligentă, autonomie mai mare şi încărcare ultrarapidă, iar Geely consideră că dezvoltarea infrastructurii de către mai multe companii va accelera extinderea globală a reţelelor de încărcare rapidă.