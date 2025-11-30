Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională

Huiduieli la Alba-Iulia, la momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan. În mijlocul ceremoniilor solemne de Ziua Națională a României la Alba Iulia, un moment oficial s-a transformat în protest public.

Mai mulți participanți au huiduit intens la anunțul depunerii coroanei de flori din partea președintelui Nicușor Dan. Incidentul a avut loc în fața ansamblului monumental „Regele Ferdinand și Regina Maria”, lângă Catedrala Încoronării, unde protocolul prevedea ca această coroană să fie prima depusă.

Restul evenimentului s-a desfășurat fără incidente similare, cu depuneri ulterioare din partea Parlamentului României, Parlamentului European, Guvernului prin prefect, Consiliului Județean Alba și Primăriei Alba Iulia.

Momentul, AICI.

Militarii Batalionului 811 Infanterie „Dej” au depus coroanele, în acorduri patriotice interpretate de muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Reacția spontană a mulțimii a izbucnit exact când crainicul a anunțat: „se depune o coroană de flori din partea președintelui României, excelența sa domnul Nicușor Dan”. Contextul politic este încărcat, județul Alba găzduind în aceste zile recente evenimente ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și SOS România, cu prezența anunțată a fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, care atrage mii de susținători în zonă.

Ceremoniile oficiale de 1 Decembrie au beneficiat de măsuri extinse de securitate, cu aproape 1.000 de jandarmi și polițiști mobilizați la Alba Iulia, inclusiv Brigada Specială de Intervenție, pentru a gestiona o mulțime estimată la peste 25.000 de persoane, printre care marșuri AUR și simpatizanți ai lui Georgescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













