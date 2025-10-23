Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este dispus chiar să schimbe legea, pentru a exista o responsabilitate unitară pentru toată instalația atunci când locatarii anunță o problemă. Acum distribuitorul doar oprește alimentarea, iar o altă firmă trebuie să detecteze cauza și să remedieze situația.

Iar intervenția întârziată implică riscuri, așa cum bănuiesc anchetatorii că s-a întâmplat în Rahova.

Nicolae Cătălin locuiește în zona în care s-a produs explozia devastatoare și este revoltat de situația cu care se confruntă toți cei care semnalează scurgeri de gaz: alimentarea este oprită de distribuitor, însă echipele de intervenție pleacă și lasă oamenii fără gaz pe termen nedeterminat până când aceștia apelează la o firmă acreditată ANRE pentru verificări suplimentare și reparații.

Nicolae Cătălin: Închidem tot fără niciun fel de responsabilitate. Problema este a legislației care nu permite mai mult decât să închidă gazele. Ei nu pot să intervină mai mult și problema pică pe locatari. Ei nu sunt specialiști să știe ce și cum sau aceste firme fantomă care intervin după ureche.

Care este procedura oficială

În teorie, procedura oficială conform normelor ANRE spune că:

Când cineva simte miros de gaz, trebuie să apeleze imediat la 112 sau la numărul de urgență Distrigaz. Echipa de intervenție vine în teren în maximum 60 de minute. Aceasta verifică zona, identifică scurgerea până la limita de proprietate, adică până unde conducta ține de rețeaua publică. Dacă scurgerea e pe rețeaua publică, Distrigaz este obligată să o repare. Dacă scurgerea e după contor, în instalația interioară, responsabilitatea revine proprietarului sau asociației de locatari, care trebuie să apeleze o firmă autorizată ANRE pentru reparații.

Realitatea din teren arată însă că este nevoie de proceduri mai simple și mai rapide.

Bogdan Ivan, Ministrul Energiei a declarat pentru Știrile ProTV: „Dacă, în urma analizelor aflate în derulare, se constată că actualul cadru legislativ nu este suficient de clar sau complet pentru a preveni situații similare, îmi asum să dispun toate modificările necesare în regim de urgență și să inițiez orice act normativ care să asigure o responsabilitate unitară și o intervenție rapidă pe întreg traseul instalației de gaze”, a declarant Ministrul Energiei.

Necesitatea unor proceduri eficiente este susținută și de prefectul Capitalei.

Andrei Nistor, prefect: Susțin inclusiv modificări legislative. I-am chemat pe cei de la ANRE și Distrigaz la discuții calme, să vedem ce responsabilități are fiecare și ce putem îmbunătăți.

Între timp, primarul interimar al Capitalei s-a întâlnit cu cele 54 de familii care locuiau în scara de bloc care a explodat.

Stelian Bujduveanu: În urma discuțiilor purtate cu Ministerul Dezvoltării, cu domnul ministru Cseke și cu primul ministru, am primit asigurări că hotărârea de guvern aflată acum în dezbatere publică va include posibilitatea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul printr-un program nou, dedicat reconstrucției în caz de calamități sau tragedii care afectează o comunitate întreagă. Vor fi proprietari.

Dreptul de proprietatea dispare odată cu demolarea

Pentru că, odată cu demolarea blocului, va dispărea și dreptul de proprietate al persoanelor afectate de explozie, se va căuta un regim juridic prin care viitoarele locuințe să intre în proprietatea păgubiților. În acest moment nu există.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului: În momentul în care se reconstruiește un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Toate datele arată că au existat acolo niște erori ale unor persoane, instituții. Vom vedea anchetele în desfășurare. Conform legislației noastre și oricărei legislații de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu trebuie să îl repare.

Primarul interimar al Capitalei a anunțat că vor fi verificate și lucrările făcute în ultima perioadă de echipele de intervenție acolo unde au fost semnalate scurgeri de gaze.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













