Stelian Bujduveanu: Primăria Capitalei va reconstrui imobilele avariate în explozie, vor rămâne în proprietarea oamenilor

23-10-2025 | 17:30
explozie rahova
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, anunță că actul normativ privind blocul din Calea Rahovei va permite Primăriei să reconstruiască imobilele avariate, care vor rămâne proprietatea celor afectați.

 

Aura Trif

”Discuţia pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării şi cu prim-ministrul este ca în HG-ul pe care urmează să îl adopte Guvernul să existe posibilitatea ca primăriile, în acest caz Primăria Capitalei să poată hotărî dacă doreşte să reconstruiască imobile în situaţii de avarie”, declară primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

El a explicat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar nu avem procedură pentru a interveni în situaţii excepţionale. Bujduveanu a afirmat că după ce e adoptată HG, va exista un Plan Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă.

”Prin Planul Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureştiului.

Cazare în următorii ani pentru familiile afectate

Conform edilului, familiile afectate de tragedia din Rahova sunt protejate prin cazarea temporară la hotel şi relocarea acestora în locuinţe pe perioadă medie şi lungă, a arătat Stelian Bujduveanu într-o intervenţie televizată.

bloc explozie rahova
Ce ar fi cauzat scurgerea de gaz care a dus la explozia din Rahova. Prima ipoteză, după săpăturile făcute lângă bloc

”Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung şi vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile”, a mai spus primarul Stelian Bujduveanu.

Propunerea care i-a nemulțumit pe proprietari

Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de act normativ prin care, după reconstruirea blocului afectat de explozie, noile apartamente ar urma să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă locatarii o solicită, lucru care i-a revoltat pe locatarii blocului.

„Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a subliniat Cseke Atilla.

Ministerul menţiona că pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de IGSU.

”Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurile legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale”, a declarat, mieruri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în acest cadru legal sunt două variante posibile: una în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanţarea pentru reconstrucţia, în aceeaşi configuraţie a blocului, a tuturor apartamentelor şi în care se prevede obligaţia statului (n. red. - care devine astfel proprietar) de a da în chirie până la sfârşitul vieţii locatarilor acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând şi introducerea răspunderii celui vinovat de prejudiciul material cauzat şi recuperarea acestuia.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a subliniat ministrul.

Cseke Attila a spus că, deocamdată, nu există cadru legal prin care oamenii, revoltaţi că vor ajunge chiriaşi la stat, să poată redeveni proprietari pe locuinţele dintr-o clădire aflată în proprietate a statul, dar a adăugat că va trebui „lucrat pe partea juridică” în acest sens.

Precizările purtătorului de cuvânt al Guvernului

Joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că statul nu are, în prezent, un cadru legal care să îi permită reconstrucția blocului distrus în explozia din cartierul bucureștean Rahova.

Ioana Dogioiu a declarat despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile.

Ea a precizat că există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume ca blocul să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei. Dogioiu a mai afirmat că toate costurile, ajutoarele, toate procesele privind această explozie sunt în evaluare.

”Deocamdată toate ajutoarele pentru acest acest dezastru care s-a întâmplat în Rahova şi pentru care personal, transmit toate regretele şi toate condolenţele mele famililor care au avut de suferit, pentru această chestiune costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare. Deocamdată a deblocat Primăria Bucureşti. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Despre afirmaţia ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, că Guvernul în momentul de faţă ia în calcul să refacă acel bloc, însă apartamentele oamenilor care au fost afectate de explozie ar urma să fie date înapoi către oameni sub formă de chirie, Ioana Dogioiu a precizat că în acest moment ”nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, dispare cu totul”. Ea a mai explicat că, în ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadrul juridic.

