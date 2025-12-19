Noi proteste în țară pentru reforma Justiției. Orașele unde se organizează astăzi manifestanții

19-12-2025 | 11:39
protest csm
Inquam Photos / Octav Ganea

Vineri seară vor fi organizate proteste în Piața Victoriei din Capitală și alte șapte orașe din țară, anunță organizația „Corupția ucide”.

Lorena Mihăilă

Este a șaptea manifestație pentru reformarea Justiției, după publicarea documentarului „Justiție coruptă”.

Programul protestelor

• București – Piața Victoriei, ora 18.30

• Cluj – Curtea de Apel, ora 18.30

• Iași – Piața Palatul Culturii, ora 19.00

• Oradea – Parcul Traian, ora 18.30

• Timișoara – Piața Țarcului, lângă Palatul Dicasterial, ora 18.00

• Brașov – Prefectura Brașov, ora 18.00

• Sibiu – Piața Huet, ora 19.00

• Arad – Parcul Eminescu, ora 19.00

• Galați - Palatul Justiției, ora 18:30

• Bistrița - Palatul de Justiție, ora 18:30

Manifestanții cer o reformă în sistemul judiciar, demisia Liviei Savonea, conducerii DNA și a lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate în materialul Recorder. De asemenea, ei mai solicită revizuirea competențelor CSM și eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Sute de procurori și judecători din întreaga ţară, unii dintre ei la pensie s-au aliat mesajului de susținere a magistraţilor care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder. Fac asta de teama unor repercusiuni la adresa colegilor lor care apar în material, dar și din cauza unor mesaje contradictorii venite din rândul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Recorder a realizat, sub titlul ”Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, care încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Final de an cu telefoane interesante. Colecția de smartphone-uri prezentată la iLikeIT

