Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile în capitala UE și s-au ciocnit cu polițiștii | VIDEO
Mii de fermieri protestează, joi, în Bruxelles pentru a-și manifesta nemulțumirea față de acordul UE-Mercosur. Violențele nu au lipsit în capitala UE.
Mii de fermieri au venit joi la Bruxelles pentru a-și manifesta nemulțumirea față de acordul UE-Mercosur, în contextul în care astăzi este programat un summit european. Mai multe artere sunt blocate, iar în direcția Bruxelles-ului sunt de așteptat importante perturbări ale traficului.
Aproape 8.000 de manifestanți și peste 500 de tractoare sunt așteptați în centrul capitalei UE pentru a-și face auzite revendicările împotriva acordului UE-Mercosur.
Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva miilor de fermieri care s-au adunat la Bruxelles, blocând drumurile cu tractoare și aruncând cu cartofi și ouă, în timp ce liderii europeni se reuniseră pentru a dezbate un acord comercial controversat cu America de Sud.
???????? ALERTE ????????
- La manifestation des #AgriculteursEnColere européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.
La population est appelé à rejoindre le mouvement ‼️


Manifestanții care se opun acordului UE-Mercosur s-au adunat lângă clădirea Europa, unde liderii celor 27 de state membre ale UE s-au întâlnit pentru a discuta modificarea sau amânarea acordului comercial, în timp ce o manifestație similară a avut loc în Place Luxembourg, la doar câțiva pași de Parlamentul European, potrivit Euronews.
Bruxelles, les agriculteurs forcent les barrages#SoutienAuxPaysans SOUTIEN MASSIF A NOS ELEVEURS— ???????? LouiseFrance75 ???????? ???? (@LouFrance75) December 17, 2025
Acordul, care ar elimina tarifele vamale pentru aproape toate mărfurile comercializate între UE și cele cinci țări Mercosur – Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia – pe o perioadă de 15 ani, se confruntă cu o rezistență din ce în ce mai mare.
Italia a semnalat miercuri că s-a alăturat opoziției conduse de Franța față de pactul transatlantic de liber schimb, după ce prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat în parlament că semnarea acordului „ar fi prematură” și a afirmat că Italia dorește „garanții reciproce adecvate pentru sectorul nostru agricol” înainte de a aproba acordul.
Președintele francez Emmanuel Macron a sosit la summit menținându-și opoziția și solicitând continuarea negocierilor în ianuarie. „Nu suntem pregătiți. Nu are sens”, a declarat el. „Acest acord nu poate fi semnat.”
Macron a afirmat că a discutat amânarea acordului cu omologii săi din Italia, Polonia, Belgia, Austria și Irlanda. Guvernul său a solicitat garanții împotriva perturbărilor economice, reglementări mai stricte pentru țările Mercosur, inclusiv restricții privind pesticidele, și inspecții mai riguroase în porturile UE.