Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile în capitala UE și s-au ciocnit cu polițiștii | VIDEO

Stiri externe
18-12-2025 | 14:23
protest fermieri bruxelles
AFP

Mii de fermieri protestează, joi, în Bruxelles pentru a-și manifesta nemulțumirea față de acordul UE-Mercosur. Violențele nu au lipsit în capitala UE.

autor
Alexandru Toader

Mii de fermieri au venit joi la Bruxelles pentru a-și manifesta nemulțumirea față de acordul UE-Mercosur, în contextul în care astăzi este programat un summit european. Mai multe artere sunt blocate, iar în direcția Bruxelles-ului sunt de așteptat importante perturbări ale traficului.

Aproape 8.000 de manifestanți și peste 500 de tractoare sunt așteptați în centrul capitalei UE pentru a-și face auzite revendicările împotriva acordului UE-Mercosur.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva miilor de fermieri care s-au adunat la Bruxelles, blocând drumurile cu tractoare și aruncând cu cartofi și ouă, în timp ce liderii europeni se reuniseră pentru a dezbate un acord comercial controversat cu America de Sud.

Manifestanții care se opun acordului UE-Mercosur s-au adunat lângă clădirea Europa, unde liderii celor 27 de state membre ale UE s-au întâlnit pentru a discuta modificarea sau amânarea acordului comercial, în timp ce o manifestație similară a avut loc în Place Luxembourg, la doar câțiva pași de Parlamentul European, potrivit Euronews.

Acordul, care ar elimina tarifele vamale pentru aproape toate mărfurile comercializate între UE și cele cinci țări Mercosur – Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia – pe o perioadă de 15 ani, se confruntă cu o rezistență din ce în ce mai mare.

Italia a semnalat miercuri că s-a alăturat opoziției conduse de Franța față de pactul transatlantic de liber schimb, după ce prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat în parlament că semnarea acordului „ar fi prematură” și a afirmat că Italia dorește „garanții reciproce adecvate pentru sectorul nostru agricol” înainte de a aproba acordul.

Președintele francez Emmanuel Macron a sosit la summit menținându-și opoziția și solicitând continuarea negocierilor în ianuarie. „Nu suntem pregătiți. Nu are sens”, a declarat el. „Acest acord nu poate fi semnat.”

Macron a afirmat că a discutat amânarea acordului cu omologii săi din Italia, Polonia, Belgia, Austria și Irlanda. Guvernul său a solicitat garanții împotriva perturbărilor economice, reglementări mai stricte pentru țările Mercosur, inclusiv restricții privind pesticidele, și inspecții mai riguroase în porturile UE.

Sursa: euronews.com

Dată publicare: 18-12-2025 14:13

