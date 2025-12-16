Transportul public din Constanța, paralizat de un protest spontan. Șoferii CT Bus nu au mai ieșit pe traseu

Stiri actuale
16-12-2025 | 12:02
protest constanta
Pro TV

Autobuzele operatorului de transport local din Constanţa, CTBus, nu au ieşit pe traseu, marţi, în urma unui protest spontan al angajaţilor, aceştia fiind nemulţumiţi că nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă.

autor
Adrian Popovici ,  Yvette Mîrza

„La această oră, niciun autobuz CT BUS nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaţilor”, au anunţat reprezentaţii CTBus.

Angajaţii CTBus s-au strâns în curtea instituţiei pentru a protesta. â

Ei sunt nemulţumiţi de faptul că nu ar fi fost respectate prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Deocamdată nu se ştie când şoferii CTBus vor reveni pe traseu.

Citește și
poliție rusia
Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal la o şcoală din apropierea Moscovei. Agresorul a rănit și un agent de pază
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: StirilePROTV

Etichete: constanta, protest,

Dată publicare: 16-12-2025 11:53

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal la o şcoală din apropierea Moscovei. Agresorul a rănit și un agent de pază
Stiri actuale
Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal la o şcoală din apropierea Moscovei. Agresorul a rănit și un agent de pază

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat, informează Xinhua şi AFP.

Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară
Stiri actuale
Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

După ce CCR a declarat constituțională legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini. Guvernul pregătește un OUG prin care cere primăriilor să stabilească noile dări până la 31 decembrie.

Momentul în care Nick Reiner este reținut de Poliție pentru uciderea părinților săi. Inexplicabil, pozele au fost apoi șterse
Stiri actuale
Momentul în care Nick Reiner este reținut de Poliție pentru uciderea părinților săi. Inexplicabil, pozele au fost apoi șterse

Momentul dramatic în care Nick, fiul lui Rob Reiner, a fost arestat duminică pentru uciderea părinților săi, a fost surprins în imagini difuzate de autorități.

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”
Stiri Justitie
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28