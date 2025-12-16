Transportul public din Constanța, paralizat de un protest spontan. Șoferii CT Bus nu au mai ieșit pe traseu

Autobuzele operatorului de transport local din Constanţa, CTBus, nu au ieşit pe traseu, marţi, în urma unui protest spontan al angajaţilor, aceştia fiind nemulţumiţi că nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă.

„La această oră, niciun autobuz CT BUS nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaţilor”, au anunţat reprezentaţii CTBus.

Angajaţii CTBus s-au strâns în curtea instituţiei pentru a protesta. â

Ei sunt nemulţumiţi de faptul că nu ar fi fost respectate prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Deocamdată nu se ştie când şoferii CTBus vor reveni pe traseu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













