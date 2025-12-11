Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri în Justiție. VIDEO

Sute de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din București pentru a participa la un protest în care și-au exprimat nemulțumirea față de actualul sistem judiciar.

Manifestanții cer o justiție mai transparentă și mai eficientă, precum și măsuri ferme împotriva corupției.

Acest protest vine ca urmare a documentarului Recorder despre influențele venite din exterior care afectează sistemul judiciar.

Participanții scandează lozinci precum „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!” și au purtat pancarte cu mesaje critice precum „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc.”

Totodată, ei au cerut demisia celor aflați la vârful justiției și i-au lăudat pe magistrații care au spus lucrurilor pe nume.

Autoritățile din București au asigurat măsuri de securitate pentru a preveni incidentele și pentru a facilita desfășurarea pașnică a manifestației.

Reacții după dezvăluirile din documentar

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut Liana Arsenie.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

”Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie.

Înainte să vorbească președinta Curții, o judecătoare a declarat că ea și colegii ei sunt terorizați cu acțiuni disciplinare.

"Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare", a spus judecătoarea Raluca Moroşanu.

Mai mult, aproape 180 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante la nivel național au semnat o scrisoare de susţinere pentru colegii lor magistrați care au ales să se exprime public, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

„Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au transmis magistraţii.

