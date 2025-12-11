Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri în Justiție. VIDEO

Stiri actuale
11-12-2025 | 20:40
×
Codul embed a fost copiat

Sute de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din București pentru a participa la un protest în care și-au exprimat nemulțumirea față de actualul sistem judiciar.

autor
Claudia Alionescu

Manifestanții cer o justiție mai transparentă și mai eficientă, precum și măsuri ferme împotriva corupției.

Protest Victoriei

Acest protest vine ca urmare a documentarului Recorder despre influențele venite din exterior care afectează sistemul judiciar. 

Participanții scandează lozinci precum „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!” și au purtat pancarte cu mesaje critice precum „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc.”

Citește și
CSM
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Totodată, ei au cerut demisia celor aflați la vârful justiției și i-au lăudat pe magistrații care au spus lucrurilor pe nume. 

Protest Victoriei

Autoritățile din București au asigurat măsuri de securitate pentru a preveni incidentele și pentru a facilita desfășurarea pașnică a manifestației.

Reacții după dezvăluirile din documentar

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut Liana Arsenie.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

”Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie.

Înainte să vorbească președinta Curții, o judecătoare a declarat că ea și colegii ei sunt terorizați cu acțiuni disciplinare.

"Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare", a spus judecătoarea Raluca Moroşanu.

Mai mult, aproape  180 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante la nivel național au semnat o scrisoare de susţinere pentru colegii lor magistrați care au ales să se exprime public, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

„Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au transmis magistraţii.

Birocrația împiedică întoarcerea medicilor români din diaspora. Se așteaptă și luni întregi pentru echivalarea diplomelor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: protest, justitie, piata victoriei,

Dată publicare: 11-12-2025 20:39

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

CTP, după conferința de la Curtea de Apel București: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior
Stiri actuale
CTP, după conferința de la Curtea de Apel București: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un mesaj pe Facebook în care critică lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan în contextul dezvăluirilor făcute de documentarul Recorder despre corupția din sistemul judiciar.

Recomandări
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28