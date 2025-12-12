500 de judecători și procurori, solidari cu magistrații din documentarul Recorder: „Problemele nu sunt izolate”

500 de judecători şi procurori din întreaga ţară anunţa că sunt solidari cu magistraţii care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder :"Justiţie capturată".

Aceştia au transmis public, că neregulile semnalate de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu nu sunt izolate şi că cei doi ar trebui protejaţi, nu sancţionaţi.

Preşedintele României i-a invitat pe magistrați la Cotroceni, pe 22 decembrie, iar până atunci Administrația Prezidențială așteaptă inclusiv mesaje din partea acestora. Iar, premierul a cerut verificări și a anunțat constituirea unui grup de lucru.

Sute de procurori și judecători din întreaga ţară, unii dintre ei la pensie s-au aliat mesajului de susținere a magistraţilor care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder. Fac asta de teama unor repercusiuni la adresa colegilor lor care apar în material, dar și din cauza unor mesaje contradictorii venite din rândul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Până aseară, mesajul era susţinut de 178 de procurori şi judecători de la mai multe instante şi parchetedin țară, iar după alte 12 ore numărul acestora a crescut la 500. Între timp şi preşedintele Nicusor Dan şi-a arătat îngrijorarea şi le-a făcut magistraţilor o invitaţie publica să vorbească despre problemele din sistem.

Nicusor Dan: ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00”.

La rândul său Ministrul Justiției Radu Marinescu a cerut ca dezvăluirile din documentar să fie verificate.



Radu Marinescu, Ministrul Justiției: ”Orice fel de persecuție este inadmisibilă. Este inacceptabilă în condițiile în care aceasta ține de faptul că persoane din orice sistem public, inclusiv din magistratură, înțeleg să invoce ceea ce în opinia lor reprezintă disfuncționalități ale sistemului său abuzuri. Dacă astfel de chestiuni invocate public sau sunt semnalate prin orice altă modalitate, atunci evident ele trebuie să fie verificate nu reprimate”.



Iar secția de Judecători a Consiliului Superior al Magstraturii a anunțat într-un comunicat de presă că a sesizat Inspecția Judiciară .

