Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

17-12-2025 | 20:29
În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

autor
Lavinia Petrea

Deși este foarte frig, oamenii s-au adunat din nou pentru un protest deosebit. Este gândit sub forma unei coregrafii. Oamenii se pregătesc să desfășoare trei pânze uriașe pe care vor transmite un mesaj premierul României.

Pe aceste pânze vă se va putea citi ”Bolojan, te sună România! Răspunde!”. Oamenii vor sta umăr la umăr și vor ține aceste benere afișate până în jurul orei 22. Atât este programat să dureze acest protest.

Oamenii cer foarte clar schimbarea legilor justiției, o justiție independentă și eliminarea prescripției în cazurile de corupție.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, protest, justitie,

Dată publicare: 17-12-2025 20:09

