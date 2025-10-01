Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.

Parlamentarul susține că, în acea perioadă, director medical a fost ”aceeași doamnă care a ajuns apoi manager”, fiind promovată în funcție chiar după ce s-au produs aceste decese.

El a anunțat că va depune o plângere penală împotriva conducerii spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu.

”În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau să repet pentru opinia publică și să corectez o informație. Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu șapte. Din luna iunie am mai avut un focar acolo de clepsiela, o bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viața altor copii pe vremea aceea. Aduceți-vă aminte, director medical era aceeași doamnă care a ajuns apoi manager. Vreau să înțelegeți foarte clar, mor niște copii în condiții suspecte pe secția ATI și directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată și pusă manager.

După ce mai mor încă șapte copii, aceeași doamnă nu este eliminată complet din structura de conducere a spitalului și este repusă în funcția de director medical.

Mâine, la prima oră, voi depune o plângere penală împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu, care sunt documentate într-un raport al Curții de Conturi din decembrie 2024.”, a spus deputatul.

Deputatul afirmă că serviciile de curățenie din spital se făceau cu o ”firmă de partid”

Emanuel Ungureanu a explicat că plângerea penală pe care o va depune la Parchetul general va viza achizițiile de echipamente, de materiale sanitare, care, ”au fost reclamate inclusiv de medici din spital”.

El atrage atenția că există chiar și un raport al Curții de Conturi, care arată că, la acel spital, conducerea spitalului din anul 2024 a refuzat să angajeze personal de curățenie și a preferat să achiziționeze ”la suprapreț” servicii de curățenie interne și externe cu ”o firmă de partid”.

”Vorbim despre achiziții de echipamente, de materiale sanitare, care, atenție, au fost reclamate inclusiv de medici din spital. Un medic din spital face plângere că sunt anumite catetere folosite la copii, care au o calitate slabă.

Tot în raportul Curții de Conturi scrie despre faptul că conducerea spitalului din anul 2024 a refuzat să angajeze personal de curățenie și a preferat să achiziționeze la supra-preț servicii de curățenie interne și externe cu o firmă care a venit, așa cum știți voi de fiecare dată, de la partid. Și a permis, atunci când spitalul se plângea că nu are bani de materiale sanitare, conducerea, să cumpere vreo 80 de telefoane de lux, care nu au intrat în inventarul spitalului, ci au fost folosite ca obiecte personale de către angajații spitalului.”, a declarat parlamentarul, care este membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

Saloane de spital fără chiuvetă

Tot el spune că în spital existau saloane care nu aveau ... chiuvetă.

”Voi cere Parchetului să verifice achiziția de biocide. Voi solicita Parchetului inclusiv să cerceteze achiziția de mobilier. Sunt suspiciuni că s-a cumpărat mobilier de proastă calitate, care nu putea să fie dezinfectat. Ce vreau să înțelegeți foarte simplu, există obiecte din PAL care pot fi dezinfectate cu ceea ce înseamnă dezinfecție de înaltă eficiență dacă palul acela este tratat cu o substanță potrivită.

Sunt saloane - țineți-vă bine - sunt saloane care nu au chiuvetă. S-au încălcat normativele atunci când s-au băgat milioane de euro în acel spital. DSP-ul, directorul medical managementul nu au respectat normele. În clipa în care nu poți să ai un loc potrivit unde să faci o igienă corespunzătoare a mâinilor, degeaba faci un spital de zeci de milioane de euro dacă acolo nu se respectă cu strictețe normele care sunt în vigoare.

Repet, din toate motivele acestea și altele care sunt cuprinse în raportul Curții de Conturi, mâine dimineață voi face o plângere la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie care este cauza morții acestor copii. Vorbim de abuz în serviciu, de neglijență în serviciu cu consecințe deosebit de grave sau alte fapte penale pe care le vor descoperi procurorii.

De ce nu avem instituții ale statului care să ne fi spus deja care sunt vinovați? Este o întrebare la care trebuie să răspundă și Ministerul Sănătății. Trebuie să răspundă și Consiliul Județean Iași, pentru că de câteva zile bâjbâim în privința vinovaților pentru moartea, repet, nu 7 copii și a 10.”, a mai spus el.

Bacteria a fost găsită în probele prelevate din singura chiuvetă la care se spăla personalul medical

Bacteria care a provocat aceste tragedii a fost găsită în probele prelevate din singura chiuvetă la care se spăla personalul medical.

Nu în ultimul rând, controalele făcute de Ministerul Sănătății arată că măsurile de izolare și dezinfecție din această unitate sanitară nu au fost luate la timp - ceea ce a dus la răspândirea bacteriei periculoase.

În Mureș, de exemplu, aceeași bacterie a fost localizată în urmă cu câteva luni tot la secția de neonatologie a spitalului clinic județean de urgență.

