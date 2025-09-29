Ministrul Sănătății a anunțat că va demite conducerea DSP Iași, după moartea a șapte copii. Când va fi gata raportul

29-09-2025 | 17:33
Apar date noi în ancheta copiilor morți la spitalul de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. Un al șaptelea copil, o fetiță de trei luni transferată la București în stare foarte gravă și internată la Spitalul Grigore Alexandrescu a încetat din viață.

Liliana Curea

La momentul transferului în Capitală era infectată cu o bacterie foarte periculoasă, aceeași care a fost detectată și la ceilalți 6 copii decedați.

Conducerea Consiliului Județean Iași, în subordinea căruia se află Spitalul de Copii din Iași, a anunțat că a demis-o din funcția de manager pe doctorița Cătălina Ionescu. Medicul era director interimar numit de două luni, iar de marți va reveni pe postul de director medical, pe care l-a câștigat prin concurs.

În locul său a fost numit un chirurg, Radu Constantin Luca, angajat în spital din 2014. Schimbarea s-a produs după ce ministrul Sănătății a cerut acest lucru sâmbătă, când a ajuns la Iași.

Ministrul a anunțat că va demite și conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași, însă până la această oră nu a fost numit un nou director. Pe de altă parte, corpul de control al ministrului și inspecția sanitară de stat se află încă în Spitalul de Copii din Iași pentru verificări.

Primele concluzii ar urma să fie gata marți, iar până la finalul săptămânii, întregul raport. Între timp, și o fetiță de trei luni transferată din secția ATI de la Iași la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală a murit. Copila a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu pe 13 septembrie, într-o stare foarte gravă, cu malformație de esofag și disfuncție multiplă de organe.

La internare a fost pozitivă la seratia. Testele prelevate 3 zile mai târziu au ieșit însă negative. Pe 27 septembrie, în ciuda eforturilor medicilor, copila a murit.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, ministerul sanatatii, ancheta, copii morti,

Dată publicare: 29-09-2025 17:26

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.

