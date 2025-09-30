Unde a fost descoperită bacteria care a ucis șase copii la spitalul din Iași. Infecția nu a fost raportată la timp

Secția ATI a spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii nu are chiuvete în fiecare salon, așa cum prevede legea.

Mai mult, bacteria care a provocat tragediile a fost găsită în probele prelevate din singura chiuvetă în care se spală personalul medical.

Nu în ultimul rând, controalele făcute de Ministerul Sănătății, arată că măsurile de izolare și dezinfecție din această unitate sanitară nu au fost luate la timp, fapt care a dus la răspândirea bacteriei periculoase.

Bacteria Seratia, cea care dus la moartea a șase copii a fost descoperită în scurgerea de la chiuveta din sala de tratament ATI - singura din secție unde personalul se putea spăla pe mâini.

Mai mult, secția nu are circuite funcționale, iar măsurile de izolare și igienă s-au luat târziu, fapt ce a dus la răspândirea bacteriei.

Una dintre cele mai grave probleme descoperite în urma controalelor a fost aceea că cei responsabili nu au raportat la timp prezența bacteriei ceea ce ar fi putut duce la un alt deznodământ.

În Mureș, de exemplu, aceeași bacterie a fost localizată în urmă cu câteva luni tot la secția de neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență. În numai 3 zile, analizele au confirmat 8 cazuri. Imediat medicii responsabili au luat măsurile necesare.

Mihai Negrea, medic epidemiolog Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: „Am limitat internările, am acceptat doar urgențe, fără transferuri din alte secții și am încercat să direcționăm sarcinile cu risc spre alte spitale. Am avut atunci comisii, sedințe și supraveghere permanentă pe secție adică permanent înseamnă că tot timpul cineva monitoriza modul de lucru la secție”.

Răspândirea infecțiilor nosocomiale poate fi limitată printr-o bună colaborare între medici infecționist și epidemiolog. Fiecare caz trebuie raportat, apoi trebuie urmați pașii stricți.

De la izolarea pacientului, restricționarea accesului pentru rude, prelevarea probelor inclusiv de la personalul medical, folosirea anumitor biocide. Inclusiv igiena mâinilor este importantă.

În ATI a Spitalului Universitar din capitală există un aparat pentru testarea rapidă a bacteriilor periculoase. Pacienții sunt testați la preluarea în secție, dar și pe parcursul internării. Tot personalul a fost instruit și cunoaște regulile de igienă.

Mihai Ionescu, șef secție ATI SUUB: „Se recoltează frecvent atât de pe mâinile personalului medical pentru a ne asigura că nu suntem sursa care transmite infecția de la un caz la altul, cât și de pe suprafețele și din aerul care poate fi contaminat în respectiva rezervă. Se fac vizite periodice atât cu epidemiologul, cât și cu infecționiștii, pentru a ne sfătui cum putem să izolăm mai bine”.

În 2021 erau raportate puțin peste 30.000 de infecții asociate asistenței medicale. În 2024 am ajuns la aproape 42.000. Cele mai multe unități sanitare care transmit aceste informații sunt din București, Cluj și Iași. La nivel național procentul de raportare rămâne mult sub media europeană.

Pe de altă parte, regulile de igienă trebuie respectate și de pacienți dar și de rudele care vin în vizită. Nu ar trebuie să intre, mai ales la terapie intensivă cu hainele de pe stradă.

