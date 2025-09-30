Ilie Bolojan, despre tragedia de la spitalul din Iași: „Nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă”

Stiri actuale
30-09-2025 | 07:49
ilie bolojan

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în cazul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie.

autor
Aura Trif

"Din câte am înţeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă, de curăţenie, de măsuri care să limiteze aceste infecţii. Deci nu au fost circuite respectate, nici conducerea secţiei nu a urmărit, poate, acest lucru. Nici Direcţia de Sănătate Publică, care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor, nu a făcut ceea ce a trebuit. Şi asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar. O responsabilitate mult mai mare", a spus Bolojan, pentru Digi 24.

Premierul a dezaprobat şi faptul că managerul Spitalului, dr Cătălina Ionescu, după ce a fost demisă, devine director medical al unităţii.

"Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puţin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilităţile, e bine ca cei care sunt, să zicem, vizaţi ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem ţin cumva şi de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt nişte lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi", a spus Bolojan.

Ce ar trebui schimbat

Premierul a declarat că, dincolo de schimbarea conducerii, este importantă şi schimbarea practicilor, prin însuşirea şi respectarea unor reguli clare şi sancţionarea celor care le încalcă.

Citește și
ancheta spital iasi
Ministrul Sănătății a anunțat că va demite conducerea DSP Iași, după moartea a șapte copii. Când va fi gata raportul

"Să ştiţi că în zone de genul acesta, unde fiecare viaţă are valoare, trebuie să fie, iertaţi-mă, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operaţii, dacă nu este la Unitatea de Primiri Urgenţe disciplină, vă daţi seama că omul nu mai este salvat. De aceea e foarte important, nu să acţionăm o dată, ci să punem presiune pe tot sistemul, în aşa fel încât aceste proceduri să fie respectate nu doar pentru că s-a întâmplat o tragedie - ele doar arată lucrurile care nu merg în sistem - ci să facem acest lucru zi de zi, asta trebuie făcut peste tot", a spus prim-ministrul.

El a atras atenţia că sumele alocate sistemului sanitar din România au crescut anual. Totodată, în domeniul sănătăţii a avut loc cea mai mare creştere bugetară în ultimii 10 ani.

"Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Deci în aceşti ani s-au investit sume destul de mari în sănătate. Din păcate, aceste investiţii nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor şi nici de percepţia pe care pacienţii o au vis-a-vis de ceea ce livrează sistemul sanitar şi asta ţine de organizarea sistemului. Şi ceea ce am propus în acest pachet 2 - şi sper să fie avizat de Curtea Constituţională - este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient şi mai orientat către cetăţeni", a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat importanţa responsabilităţii în sistemul medical, adăugând că lipsa seriozităţii într-un astfel de domeniu poate să aibă efecte distrugătoare.

"În sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile serios zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Şi asta se întâmplă, din păcate, atunci când oamenii nu înţeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate şi cu responsabilitate poate să aibă nişte efecte distrugătoare", a precizat el.

Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața, strivit între mașini, în Pitești. Aștepta o cursă de ride-sharing când a fost lovit

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, spital, bacterie periculoasă, ilie bolojan,

Dată publicare: 30-09-2025 07:49

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
A fost prins românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer. Fugise din țară în Austria
Stiri actuale
A fost prins românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer. Fugise din țară în Austria

Un bărbat din județul Iași, dat în urmărire internațională de o lună, a fost prins în Austria. Individul este acuzat că în luna iunie și-a ucis în bătaie soția, bolnavă de cancer. Apoi a fugit din țară.

Ministrul Sănătății a anunțat că va demite conducerea DSP Iași, după moartea a șapte copii. Când va fi gata raportul
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății a anunțat că va demite conducerea DSP Iași, după moartea a șapte copii. Când va fi gata raportul

Apar date noi în ancheta copiilor morți la spitalul de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. Un al șaptelea copil, o fetiță de trei luni transferată la București în stare foarte gravă și internată la Spitalul Grigore Alexandrescu a încetat din viață.

Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șapte copii au murit de la aceeași bacterie
Stiri actuale
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șapte copii au murit de la aceeași bacterie

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Stiri externe
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană  

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Stiri actuale
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28