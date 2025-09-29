Noi detalii din ancheta copiilor morți la spitalul din Iași. Fetița transferată în Capitală era infectată cu Serratia

Apar date noi în ancheta copiilor morți, la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. O a șaptea victimă, o fetiță de trei luni, transferată la București în stare foarte gravă, a încetat din viață.  

Liliana Curea,  Mariana Apostoaie

La momentul aducerii în Capitală era infectată cu aceeași bacterie ucigașă descoperită și la ceilalți șase prunci care s-au stins în ultimele trei săptămâni. Directoarea spitalului a fost demisă.

Președintele Consiliului Județean Iași, în subordinea căruia se află Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, a demis-o din funcția de manager pe doctorița Cătălina Ionescu.

Costel Alexe, președinte CJ Iași: „Este regretabil că în spitalele din România avem infecții nosocomiale. Nu este un caz singular, din păcate, în cadrul spitalului. Cred că este loc de mai bine atunci când vine vorba despre comunicarea instituțională, și aici mă refer între spital și pacienți.”

Fostul manager era director interimar numit de două luni, iar de mâine va reveni pe postul de director medical, pe care l-a câștigat prin concurs.

Schimbarea s-a produs după intervenția ministrului Sănătății, care a mers sâmbătă la Iași. Atunci, doctorița a făcut ultimele declarații în calitate de manager.

Cătălina Ionescu, fostul manager al Spitalului de Copii din Iași: „Voi analiza dacă am greșit cu ceva.”

Ministrul l-a demis și pe șeful Direcției de Sănătate Publică Iași.

Pe de altă parte, Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat se află încă la unitatea medicală pentru verificări.

Primele concluzii ar urma să apară curând, iar până la finalul săptămânii, întregul raport.

Între timp, a mai murit un bebeluș. Este vorba despre o fetiță de doar câteva luni. Și ea fusese infectată cu bacteria Serratia, în același spital în care s-au prăpădit alți șase copii.

Corespondent Știrile Pro TV: „Fetița de trei luni a fost transferată din secția ATI de la Iași la Spitalul 'Grigore Alexandrescu' din Capitală, pe 13 septembrie. Era într-o stare foarte gravă, cu malformație de esofag și disfuncție multiplă de organe. La internare, a fost pozitivă la Serratia. Testele prelevate trei zile mai târziu au ieșit însă negative. Pe 27 septembrie, în ciuda eforturilor medicilor, copila a murit.”

Potrivit unor surse judiciare, dosarul morții copiilor va fi preluat de Parchetul Curții de Apel Iași. Cercetarea se face deocamdată in rem, pentru ucidere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, ancheta, copii morti,

Dată publicare: 29-09-2025 19:53

