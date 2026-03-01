"Prima etapă a acestei operaţiuni a fost lovitura iniţială în cursul căreia am eliminat 40 de înalt gradaţi, între care Khamenei, într-un minut (...) în plină zi", a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, lt. col. Nadav Shoshani, în faţa jurnaliştilor.

El a mai declarat că rămân numeroase ţinte care trebuie lovite în Iran, inclusiv situri de producţie militară. "Avem capabilităţile şi ţintele pentru a continua atâta timp cât va fi necesar", a spus el.

Întrebat dacă Israelul ia în considerare desfăşurarea de forţe terestre în Iran, Shoshani a răspuns negativ, deşi a reamintit că preşedintele american Donald Trump şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au îndemnat pe iranieni să profite de această oportunitate şi să răstoarne regimul iranian.