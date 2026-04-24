Între cei doi a izbucnit o ceartă, taximetristul fiind nemulţumit că bărbatul a întârziat când a plătit, întrucât a cumpărat şi alte produse. Taximetristul este audiat de poliţişti.

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Secţia 22 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o staţie GPL situată în Sectorul 6, o persoană are o plagă înjunghiată.

”Din primele verificări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbaţi care se aflau în staţia GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceştia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înţepat cu un obiect tăietor-înţepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani. Persoana vătămată a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale suplimentare”, a arătat sursa citată.

Agresorul a fost găsit şi dus la sediul subunităţii, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbaţi. Astfel, un bărbat a oprit pentru a-şi alimenta autoturismul, în spatele său fiind şi alte maşini, iar la un moment dat un taximetrist care aştepta la rând ar fi devenit nerăbdător şi ar fi început un schimb de replici cu acesta.

După ce a alimentat, bărbatul s-a dus la casierie, unde ar mai fi întârziat, întrucât a achiziţionat şi alte produse. La întoarcerea către autoturism, conflictul verbal a continuat, moment în care taximetristul a coborât din maşină. Observând că acesta ar avea un obiect în mână, bărbatul ar fi încercat să îl îndepărteze, iar taximetristul l-ar fi înţepat în coapsă. Bărbatul rănit a fost dus la spital pentru investigaţii, fără a fi în stare gravă, iar taximetristul se află la audieri, au menţionat sursele citate.