Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în Clubul Colectiv din Capitală.

Şeful statului a depus, în memoria celor 65 de victime ale incendiului de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, o coroană de trandafiri albi şi a aprins o lumânare, după care a păstrat un moment de reculegere şi a schimbat câteva cuvinte cu unul dintre organizatorii acţiunilor comemorative de joi.

„Pe zona de corupţie am făcut paşi înapoi”

Într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, Nicuşor Dan a afirmat că, în cei zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri, în domeniul sănătăţii s-au făcut unele progrese, însă, din păcate, „pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi”.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate, pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat ce s-a schimbat în România în aceşti zece ani.

În opinia sa, faptul că România nu are încă niciun pat pentru marii arşi „e o chestiune de management”.

„Nu a existat nici viziunea, nici corelarea acesteia cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale”, a explicat preşedintele.

Marş pentru dreptate, la zece ani după tragedie

Mai multe asociaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, susţin că în România nu s-a schimbat nimic.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate – 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu aveam de toate. Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România, iar infecţiile nosocomiale „încă fac victime”, inclusiv bebeluşi care mor în spitale.

„La zece ani după tragedia de la Colectiv, pentru românii obişnuiţi pare că nu s-a schimbat nimic”, au transmis organizatorii, adăugând că nimeni nu a plătit şi nimeni nu plăteşte.

„Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la ora 18:00 şi vom pleca în marş către #Colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













