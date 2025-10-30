Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO

Stiri actuale
30-10-2025 | 10:27
Nicuşor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în Clubul Colectiv din Capitală.

autor
Ioana Andreescu

Şeful statului a depus, în memoria celor 65 de victime ale incendiului de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, o coroană de trandafiri albi şi a aprins o lumânare, după care a păstrat un moment de reculegere şi a schimbat câteva cuvinte cu unul dintre organizatorii acţiunilor comemorative de joi.

„Pe zona de corupţie am făcut paşi înapoi”

Într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, Nicuşor Dan a afirmat că, în cei zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri, în domeniul sănătăţii s-au făcut unele progrese, însă, din păcate, „pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi”.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate, pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat ce s-a schimbat în România în aceşti zece ani.

În opinia sa, faptul că România nu are încă niciun pat pentru marii arşi „e o chestiune de management”.

Citește și
Oana Gheorghiu
Oana Clara Gheorghiu a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier | Video

„Nu a existat nici viziunea, nici corelarea acesteia cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale”, a explicat preşedintele.

Marş pentru dreptate, la zece ani după tragedie

Mai multe asociaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, susţin că în România nu s-a schimbat nimic.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate – 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu aveam de toate. Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România, iar infecţiile nosocomiale „încă fac victime”, inclusiv bebeluşi care mor în spitale.

„La zece ani după tragedia de la Colectiv, pentru românii obişnuiţi pare că nu s-a schimbat nimic”, au transmis organizatorii, adăugând că nimeni nu a plătit şi nimeni nu plăteşte.

„Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la ora 18:00 şi vom pleca în marş către #Colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, colectiv, moment de reculegere,

Dată publicare: 30-10-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Nicușor Dan, despre tragedia din Colectiv: ”Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre tragedia din Colectiv: ”Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”

Președintele Nicușor Dan a fost prezent, joi dimineață, la sediul fostului club Colectiv din București, unde în urmă cu 10 ani s-a produs un incendiu, în urma căruia au murit 65 de oameni.

Oana Clara Gheorghiu a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier | Video
Stiri Politice
Oana Clara Gheorghiu a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier | Video

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, anunţă joi Administraţia prezidenţială.

Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28