Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

INCENDIU IN COLECTIV
30-10-2025 | 10:25
colectiv, Belgia

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

autor
Cristian Matei

Tavanul clubului Colectiv s-a aprins în timpul concertul trupei Goodbye to Gravity.

Mai jos puteți viziona o galerie foto cu imagini care au fost publicate în primele zile de după 30 octombrie 2015.

Clubul Colectiv, colaj Clubul Colectiv, colaj
Incendiu Colectiv Incendiu Colectiv
Incendiu Colectiv Incendiu Colectiv
Incendiu Colectiv Incendiu Colectiv
incendiu club Colectiv incendiu club Colectiv
Club Colective, sursa foto Facebook Club Colective, sursa foto Facebook
Incendiu Colectiv - 3 Incendiu Colectiv - 3
Incendiu Colectiv - 4 Incendiu Colectiv - 4
raniti incendiu Colectiv raniti incendiu Colectiv
raniti colectiv raniti colectiv
raniti colectiv raniti colectiv
Incendiu Colectiv - agerpres Incendiu Colectiv - agerpres
Incendiu in Colectiv Incendiu in Colectiv
raniti colectiv raniti colectiv
clubul Colectiv - 1 clubul Colectiv - 1
clubul Colectiv - 7 clubul Colectiv - 7
Colectiv - Agerpres - 4 Colectiv - Agerpres - 4
Colectiv - Agerpres - 2 Colectiv - Agerpres - 2
Colectiv - Agerpres - 1 Colectiv - Agerpres - 1
Incendiu Colectiv Incendiu Colectiv
colectiv colectiv
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
fotografie incendiu Colectiv fotografie incendiu Colectiv
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Club Colective, sursa foto Facebook Club Colective, sursa foto Facebook
omagiu colectiv omagiu colectiv
incendiu colectiv 2014 incendiu colectiv 2014
incendiu colectiv 2014 incendiu colectiv 2014
proteste Colectiv proteste Colectiv
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
Proteste - Colectiv - Agerpres Proteste - Colectiv - Agerpres
proteste Colectiv proteste Colectiv
Proteste - Colectiv - Agerpres - 1 Proteste - Colectiv - Agerpres - 1
Proteste - Colectiv - Agerpres - 4 Proteste - Colectiv - Agerpres - 4
colectiv colectiv
Proteste - Colectiv - Agerpres - 14 Proteste - Colectiv - Agerpres - 14
Club Colectiv Club Colectiv
colectiv colectiv
raniti Colectiv raniti Colectiv
colectiv ancheta colectiv ancheta
Colectiv cover Colectiv cover
raniti Colectiv raniti Colectiv
colectiv colectiv
ancheta la Colectiv ancheta la Colectiv
Incendiu in Colectiv - imagini noi Incendiu in Colectiv - imagini noi
colectiv, Belgia colectiv, Belgia
colectiv concluzii - 37 colectiv concluzii - 37
colectiv concluzii - 31 colectiv concluzii - 31
colectiv concluzii - 32 colectiv concluzii - 32
colectiv concluzii - 33 colectiv concluzii - 33
colectiv concluzii - 10 colectiv concluzii - 10
colectiv concluzii - 16 colectiv concluzii - 16
colectiv concluzii - 20 colectiv concluzii - 20
colectiv concluzii - 23 colectiv concluzii - 23
colectiv concluzii - 24 colectiv concluzii - 24
colectiv concluzii - 25 colectiv concluzii - 25
colectiv colectiv
victime colectiv victime colectiv
Incendiu Colectiv Incendiu Colectiv
Urmările dezastrului din Colectiv, la 4 ani după tragedie Urmările dezastrului din Colectiv, la 4 ani după tragedie
Colectiv dupa 4 ani Colectiv dupa 4 ani

De asemenea, mai jos puteți vedea imagini care au fost filmate în clubul Colectiv pentru prima dată după 4 ani de la tragedie și difuzate în octombrie 2019:

Citește și
colectiv
8 ani de la Colectiv: ”Cum se poate șterge o astfel de tragedie?”. Principalul inculpat, achitat după moartea a 65 de tineri
Unul dintre patronii clubului Colectiv a scăpat de două condamnări definitive. Motivul invocat de judecători

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, colectiv,

Dată publicare: 30-10-2025 09:50

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
S-au împlinit 9 ani de la tragedia din Colectiv. Sute de oameni au adus lumânări și flori: ”Nimeni nu a învățat nimic!”
INCENDIU IN COLECTIV
S-au împlinit 9 ani de la tragedia din Colectiv. Sute de oameni au adus lumânări și flori: ”Nimeni nu a învățat nimic!”

S-au împlinit 9 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din Capitală a fost cuprins de un incendiu devastator: 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție.

8 ani de la Colectiv: ”Cum se poate șterge o astfel de tragedie?”. Principalul inculpat, achitat după moartea a 65 de tineri
Stiri Diverse
8 ani de la Colectiv: ”Cum se poate șterge o astfel de tragedie?”. Principalul inculpat, achitat după moartea a 65 de tineri

Au trecut 8 ani de la una dintre cele mai marii tragedii ale României ultimelor decenii: incendiul de la Colectiv.  

COLECTIV 7 ANI | Asistentă la Bucur, printre primii care au intervenit: „Dacă mâine ar fi Colectiv, lucrurile ar fi la fel”
INCENDIU IN COLECTIV
COLECTIV 7 ANI | Asistentă la Bucur, printre primii care au intervenit: „Dacă mâine ar fi Colectiv, lucrurile ar fi la fel”
Daniela Minea, în vârstă acum de 53 de ani, este asistentă pe neonatologie la Maternitatea Bucur. Este printre zecile de asistente care au intervenit primele în noaptea incendiului de la Colectiv, ajutând cu tot ce au putut răniţii.
Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova
Stiri actuale
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți pentru 24 de ore, miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova. Alți 3 audiați au fost lăsați liberi.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28