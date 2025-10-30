Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Tavanul clubului Colectiv s-a aprins în timpul concertul trupei Goodbye to Gravity.

Mai jos puteți viziona o galerie foto cu imagini care au fost publicate în primele zile de după 30 octombrie 2015.

De asemenea, mai jos puteți vedea imagini care au fost filmate în clubul Colectiv pentru prima dată după 4 ani de la tragedie și difuzate în octombrie 2019:

