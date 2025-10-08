Scandal în centrul Aradului. Un tânră de 23 de ani a fost rănit cu cuțitul. Trei persoane sunt la spital

Trei persoane, printre care și un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital după un scandal petrecut marți seară în centrul Aradului.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mai mulți tineri s-au luat la bătaie, iar un băiat de 23 de ani a fost rănit cu un cuțit.

În scurt timp zona s-a umplut de polițiști. În total, patru oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cinci indivizi implicați în conflict au fost duși la audieri.

Deocamdată nu se știe de la ce a pornit scandalul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













