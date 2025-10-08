Scandal în centrul Aradului. Un tânră de 23 de ani a fost rănit cu cuțitul. Trei persoane sunt la spital

Stiri actuale
08-10-2025 | 09:51
Trei persoane, printre care și un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital după un scandal petrecut marți seară în centrul Aradului.

Adrian Crăciunoiu

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mai mulți tineri s-au luat la bătaie, iar un băiat de 23 de ani a fost rănit cu un cuțit.

În scurt timp zona s-a umplut de polițiști. În total, patru oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cinci indivizi implicați în conflict au fost duși la audieri.

Deocamdată nu se știe de la ce a pornit scandalul.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 08-10-2025 09:42

