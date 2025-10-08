Anchetă la un spital din Bistrița-Năsăud, după acuzațiile unei asistente că a fost agresată de un medic

Este anchetă la spitalul din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, după ce o asistentă medicală susține că a fost insultată și agresată de către un medic, în timpul programului de lucru.

Femeia a sunat la 112, iar acum, pe lângă verificările interne, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Incidentul ar fi avut loc în cabinetul doctorului, după o discuție aprinsă între asistentă și medic, pe tema îngrijirii unui pacient.

Smaranda Șimon, asistentă medicală: „Am fost abuzată cu violență, cu țipete, cu strigături. Eu am încercat să îl urmez în cabinet, unde dânsul dă rezultatele, ca să încercăm să vedem ce am greșit și, dacă am greșit, să îmi reabiliteze greșeala. Dânsul, fiind foarte nervos, s-a repezit asupra mea. M-am speriat și am rămas cu o îmbrâncitură care m-a propulsat direct pe coridor.”

Contactat telefonic, medicul susține că întreg conflictul a izbucnit în momentul în care trebuia să fie găsită o soluție pentru un pacient minor. Doctorul recunoaște că a ridicat tonul și că a avut un comportament mai puțin potrivit.

Medicul acuzat: „Marți, am avut, din păcate, o discuție în contradictoriu cu o colegă de-a mea. Din păcate pentru noi, s-a dus în planul ridicării tonului, zbierăturilor, abuzată fizic. Nu am abuzat-o, dar am încercat să îmi găsesc un spațiu unde să stau să mă gândesc la caz. Din moment ce am fost urmărit, am rugat-o să iasă din cabinetul medicului, nu a ieșit din cabinetul medicului, am împins-o afară din cabinetul medicului.”

În acel moment, asistenta a sunat la numărul de urgență.

Crina Sârb, purt. cuv. IPJ BN: „A sesizat prin 112 faptul că a fost bruscată de un coleg, polițiștii au întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.”

Și cei din conducerea spitalului din Beclean fac verificări interne.

Bogdan Tușa, manager Spitalul Orășenesc Beclean: „S-a demarat o anchetă pentru a vedea efectiv cum au stat lucrurile. În momentul de față, avem înregistrată, din partea domnului doctor, o demisie.”

Imediat după incident, doctorul a intrat în concediu. Contactați, reprezentanții Colegiului Medicilor Bistrița-Năsăud au transmis că nu au fost informați despre această investigație.

