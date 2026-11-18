Ambarcațiunea plutea în derivă de trei zile, după ce i s-a rupt ancora. Specialiștii spun că va fi nevoie de două remorchere pentru a fi adusă pe linia de plutire.

Apoi trebuie tractată pe un șantier naval, pentru evaluare și reparații.

Nava Mariam M nu are încărcătură. Când a fost lovită de o dronă, se îndrepta spre Reni, pentru a lua cereale.

Astăzi, autoritățile au inspectat-o de la distanță.

Johar Hasan - agent maritim: „Armatorul a spus că motorul merge, în afară de comandă, unde a fost lovită cu drona.”

Vasul se află la aproximativ 200 de metri de plaja Vadu, unde a rămas blocat după ce a plutit în derivă în jur de 3 zile.

Potrivit pilotului maritim Sergiu Floca, există o singură procedură prin care nava poate fi scoasă din nisip și dusă în locul stabilit de armator. Ar urma să fie folosite două remorchere: întâi unul va scoate nava cu pupa, apoi altul se va asigura că prova nu se mișcă. Odată pusă pe linia de plutire, remorcherul de la prova o va duce în port.

Sergiu Floca, pilot maritim: „Trebuie văzut dacă există apă în sala mașinilor, dacă mai funcționează mecanismele, se pot porni sau nu. Se sondează fundul în toată zona, ca să se știe ce adâncimi sunt, să se calculeze un traseu.”

Iulian Crețu, director ARSVOM: „E un pic delicat în acea zonă, pentru că este în apropierea acelor conducte de la Vadu și trebuie făcută cu grijă, astfel încât să nu avem probleme de poluare.”

Autoritățile navale spun că armatorul a contractat deja serviciile unui operator de remorcaj, iar operațiunea ar putea începe mâine.

Între timp, în zona Vadu au apărut câțiva turiști și localnici dornici să vadă nava eșuată.

Turiști: „Aseară, când am ajuns la cazare, am văzut că a apărut o navă și am venit înapoi să o vedem, ce s-a întâmplat și ce este aici.” (...)

„Nu e ceva cu care te întâlnești zi de zi. Mai o barcă, drone sunt mai multe, da vapoare nu.”

Tot astăzi, în largul Mării Negre, în Bulgaria, la 50 de mile marine est de orașul Byala, o navă ce transporta gaz lichefiat și venea spre Portul Midia s-a scufundat. Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat. La bord erau 19 marinari filipinezi.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România: „Situația este foarte critică. Se va decreta că Marea Neagră va fi o mare cu risc ridicat și atât. Asta pentru protecția navigatorilor. Probabil că săptămâna viitoare vom avea o zonă cu risc ridicat în tot bazinul Mării Negre.”

Potrivit sindicaliștilor din navigație, dacă s-ar întâmpla acest lucru, atunci atât marinarii, cât și companiile de navigație ar putea primi despăgubiri.