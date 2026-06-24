Dar, deși camparea este tolerată sau permisă legal, sunt câteva reguli stricte, deoarece zona face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Corespondent Știrile PRO TV: „La Vadu, vacanța este liniștită, deși aici sunt mii de turiști acum.

Vedeți în spatele meu foarte multe rulote așezate, unele lângă altele, cele mai multe cu vedere la mare. Mulți vin de ani de zile și stau câteva luni, până toamna.

Pentru că suntem în Rezervația Biosferei Delta Dunării, camparea este interzisă și se poate sta cu o rulotă sau autorulotă doar în zonele autorizate. În Vadu nu există parcări amenajate, așa că turiștii stau la 150 de metri de ultimul val, fără a călca dunele embrionare unde trăiesc animale rare cum ar fi creveta de nisip, călugărița cu coif și specii de plante – mac de mare sau varză de mare.

Pentru a putea sta aici se plătește o taxă de cinci lei de persoană pe zi și una de 10 lei pe zi pentru un autoturism. Taxele sunt destul de mici, nu au mai fost actualizate din 2009, ne-au spus specialiștii ARBDD.

Dar se lucrează la un proiect de modificare a taxelor de acces. Se discută despre diferențierea mașinilor de autorulote și de rulote tractabile. Dacă noile taxe vor fi aprobate, ar putea intra în vigoare de anul viitor.”