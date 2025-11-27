Lucrările la autostrada A7, blocate în instanță. Ar trece prea aproape de o biserică și un cămin de bătrâni

De joi se poate circula pe Autostrada A7, de la București până la Focșani, pe 210 kilometri. Ultimul tronson, între Pietroasele și Buzău, a fost deschis traficului.

Autoritățile promit că până la finalul anului vor fi inaugurați încă 50 de kilometri, până la Adjud. Specialiștii spun însă că lucrările sunt în urmă, deoarece A7 ar fi trebuit să ajungă deja la Pașcani, în Iași. Aici, Guvernul e implicat într-un litigiu în instanță, pentru că autostrada ar trece prea aproape de o biserică și un cămin de bătrâni.

Cu cei 13 kilometri din Autostrada Moldovei inaugurați, mașinile au cale liberă pe șosea de mare viteză de la București până la Focșani.

Șofer: „Vin din Vaslui, am plecat dimineață din București, am ajuns la Vaslui și mă întorc. S-a scurtat mult timpul.”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localității Adjud.”

Specialiștii spun că A7 ar fi trebuit să ajungă și mai departe, până la Pașcani, în judeţul Iaşi.

Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructură: „Termenele contractate inițiale stipulau să se termine autostrada la Paşcani în noiembrie 2025.”

Acolo, o fundaţie care administrează un cămin de bătrâni se judecă în prezent cu guvernul, deoarece autostrada ar urma să treacă pe lângă, la o distanță de 20 de metri de curtea în care se află și o biserică. Fundația a contestat acordul de mediu pentru A7 iar dosarul este acum la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Când s-a făcut proiectarea autostrăzii, căminul nu era încă intabulat, așadar nu exista în acte, drept urmare responsabilii susţin că nu au ştiut că șoseaua va trece pe lângă imobil.

Marius Pintilie, primar Pașcani: „Este o problemă pe care nu şi-a dorit-o nimeni, eu înţeleg atât nevoia proprietarilor căminului de bătrâni, dar și interesul statului român să facă autostradă.”

În ceea ce privește A8, Autostrada Unirii-Târgu Mureș - Ungheni, au fost contractate ultimele două loturi montane, Sărățeni - Joseni și Joseni-Ditrău, cu o lungime de 47 de kilometri, contracte în valoare de aproape 6 miliarde de lei, din finanțare europeană nerambursabilă, dar și fonduri de la bugetul de stat.

Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației „Moldova vrea autostradă": „E un moment istoric. Toate cele opt loturi aferente sectorului montan sunt contracte, chiar la trei avem ordin de începere a lucrărilor.”

În acest moment, sunt daţi pentru proiectare și execuție 230 de kilometri, din totalul de 302.

Gabriel Budescu, director executiv al CNIR: „Există toate premisele de a ne încadra cu termenele de proiectare şi execuţie prevăzute, să terminăm până în 2030.”

Pe A8 se lucrează acum și la podul de peste Prut, care reprezintă finalul autostrăzii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













